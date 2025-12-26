Se vuelca y da a la fuga en Monterrey, Nuevo León

México
/ 26 diciembre 2025
    Se vuelca y da a la fuga en Monterrey, Nuevo León
    Camioneta con caja seca vuelca sobre el Bulevar Díaz Ordaz, en Monterrey; autoridades no localizaron al conductor en el lugar del accidente. Fotos: cortesía
    Se vuelca y da a la fuga en Monterrey, Nuevo León

Una camioneta NP300 con caja seca volcó en Monterrey y el conductor abandonó la unidad antes de la llegada de Protección Civil

Monterrey, Nuevo León.- Un vehículo con caja seca terminó volcado sobre el Bulevar Díaz Ordaz y su conductor se dio a la fuga, en Monterrey.

Los hechos fueron reportados por Protección Civil del estado que informó que los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas de este viernes.

Los sucesos se registraron sobe el Bulevar Díaz Ordaz y Antonio L Rodríguez en la capital del estado de Nuevo León.

PCNL acudió al reporte del percance vial tipo volcadura.

En el sitio no fue localizado el conductor de la unidad.

El vehículo involucrado es un NP 300 con placas de circulación PB-0625-B con caja seca.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

