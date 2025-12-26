Se vuelca y da a la fuga en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un vehículo con caja seca terminó volcado sobre el Bulevar Díaz Ordaz y su conductor se dio a la fuga, en Monterrey.

Los hechos fueron reportados por Protección Civil del estado que informó que los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas de este viernes.

TE PUEDE INTERESAR: Uniformados de Guadalupe, NL llevan alegría a niños de escasos recursos

Los sucesos se registraron sobe el Bulevar Díaz Ordaz y Antonio L Rodríguez en la capital del estado de Nuevo León.

PCNL acudió al reporte del percance vial tipo volcadura.

En el sitio no fue localizado el conductor de la unidad.

El vehículo involucrado es un NP 300 con placas de circulación PB-0625-B con caja seca.