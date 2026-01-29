Secretaría de Seguridad advierte por fraude ‘toque fantasma’: Así es el peligroso ‘modus operandi’

El ‘toque fantasma’ es una nueva modalidad de fraude que se ha hecho presente ante un posible aumento de casos, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Omar García Harfuch.

De acuerdo con las autoridades, la estafa permite realizar cargos no autorizados en tarjetas bancarias o billeteras digitales, sin el conocimiento del titular, a través de tecnología de pago sin contacto (NFC).

Por este riesgo, la SSPC emitió medidas de precaución que garantizarán la seguridad de las y los ciudadanos.

‘TOQUE FANTASMA’: ESTE ES EL ‘MODUS OPERANDI’ DE LA FRAUDE

El ‘toque fantasma’ consiste en acercar una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con la tecnología NFC, sin requerir contacto físico, firma o número confidencial (como el NIP). De esta forma, la transacción se procesa de manera automática.

“Este tipo de fraude ocurre con mayor frecuencia en espacios públicos de alta afluencia, como mercados, eventos masivos y sistemas de transporte, donde los delincuentes aprovechan la cercanía física y el uso de distractores para activar la señal de pago”, indica la SSPC en un comunicado de prensa.