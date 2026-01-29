Secretaría de Seguridad advierte por fraude ‘toque fantasma’: Así es el peligroso ‘modus operandi’

México
29 enero 2026
    Secretaría de Seguridad advierte por fraude ‘toque fantasma’: Así es el peligroso ‘modus operandi’
    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta por el fraude ‘toque fantasma’. VANGUARDIA

Conoce qué medidas de seguridad debes adoptar para proteger tu dinero al pagar con tecnología NFC

El ‘toque fantasma’ es una nueva modalidad de fraude que se ha hecho presente ante un posible aumento de casos, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Omar García Harfuch.

De acuerdo con las autoridades, la estafa permite realizar cargos no autorizados en tarjetas bancarias o billeteras digitales, sin el conocimiento del titular, a través de tecnología de pago sin contacto (NFC).

Por este riesgo, la SSPC emitió medidas de precaución que garantizarán la seguridad de las y los ciudadanos.

‘TOQUE FANTASMA’: ESTE ES EL ‘MODUS OPERANDI’ DE LA FRAUDE

El ‘toque fantasma’ consiste en acercar una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con la tecnología NFC, sin requerir contacto físico, firma o número confidencial (como el NIP). De esta forma, la transacción se procesa de manera automática.

“Este tipo de fraude ocurre con mayor frecuencia en espacios públicos de alta afluencia, como mercados, eventos masivos y sistemas de transporte, donde los delincuentes aprovechan la cercanía física y el uso de distractores para activar la señal de pago”, indica la SSPC en un comunicado de prensa.

$!SSPC alerta por estafa ‘toque fantasma’.
SSPC alerta por estafa ‘toque fantasma’. CORTESÍA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA PROTEGERTE DEL ‘TOQUE FANTASMA’

Ante esta situación, la SSPC comparte las siguientes recomendaciones para reducir riesgos y proteger las tarjetas bancarias de pagos no autorizados:

• Utilizar carteras, fundas o tarjeteros con bloqueo de señales, diseñados para impedir la lectura no autorizada de la información contenida en tarjetas de crédito o débito.

• Mantener las tarjetas en lugares seguros y evitar llevarlas en bolsillos externos o mochilas abiertas, con el fin de evitar la exposición y dificultar su acceso por terceros.

• Desactivar la función NFC en dispositivos móviles cuando no sea necesaria, a fin de impedir la emisión o recepción involuntaria de señales de pago.

• Verificar el monto que aparece en la terminal antes de autorizar cualquier pago, para confirmar que el importe corresponde al acordado y prevenir cargos indebidos.

• Activar alertas en la aplicación bancaria, con el objetivo de recibir notificaciones inmediatas de cada transacción y detectar oportunamente movimientos inusuales.

• Consultar de manera periódica los movimientos de las cuentas, revisando estados de cuenta y notificaciones para identificar cargos no reconocidos y solicitar su aclaración.

El debido cumplimiento de estos consejos, reducirá el porcentaje de riesgo de los ciudadanos de ser víctimas de la estafa.

$!Pago con tarjeta con tecnología NFC.
Pago con tarjeta con tecnología NFC. VANGUARDIA

CÓMO DENUNCIAR UN CASO DE ESTAFA

En el caso de que sea víctima de una estafa como el ‘toque fantasma’, u otro fraude, entérese que puede solicitar orientación para realizar la debida denuncia. Para ello, se recomienda comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de la entidad correspondiente.

También se puede consultar la Ciberguía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la página https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

Con estas acciones, la SSPC “refrenda su compromiso de fortalecer el uso responsable de dispositivos digitales, promover una navegación segura y prevenir ciberdelitos que vulneran el patrimonio de la ciudadanía”.

