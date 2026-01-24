$!CONDUSEF alerta: fraudes financieros evolucionan y ahora buscan manipular emociones

TE PUEDE INTERESAR: Condusef revela los mejores y peores bancos en atención al cliente en México

“La CONDUSEF señala que en los últimos años, los fraudes financieros dejaron de ser casos aislados para convertirse en parte del día a día. No porque las personas sean distraídas, sino porque las personas delincuentes perfeccionaron sus métodos y aprendieron a aprovechar algo muy humano: la prisa, la confianza, el cansancio y la costumbre de hacer todo a través del celular” .

De acuerdo con la Comisión, estas prácticas dejaron de ser eventos aislados para convertirse en una situación cotidiana, derivada de la manera en que las personas delincuentes han perfeccionado sus métodos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( CONDUSEF ) advirtió que los fraudes financieros han cambiado de forma significativa en los últimos años y ya no se basan únicamente en vulnerar sistemas tecnológicos, sino en influir directamente en las emociones de las personas para provocar reacciones impulsivas.

FRAUDES FINANCIEROS: AHORA ANALIZAN EL COMPORTAMIENTO HUMANO

Según la Comisión, el fraude actual se apoya menos en la fuerza o el acceso ilegal a sistemas bancarios y más en el análisis del comportamiento humano. En este contexto, incluso personas con experiencia digital pueden resultar afectadas.

“Hoy, más que ‘personas estafadoras’, enfrentamos operaciones que analizan cómo reaccionamos y qué emoción activar para que demos clic donde no deberíamos. Por eso incluso quienes tienen experiencia digital pueden caer. El fraude ya no es solo tecnológico; ahora es conductual”.

La CONDUSEF explica que el objetivo principal ya no es robar información de manera directa, sino convencer a las personas de que quien se comunica con ellas es una fuente legítima, ya sea a través de llamadas, mensajes o enlaces.

‘LLAMADAS DE VERIFICACIÓN’ SON UTILIZADAS PARA GENERAR ALARMA EN VÍCTIMAS

Uno de los patrones más frecuentes identificados por la Comisión es el engaño telefónico disfrazado de procesos de “verificación”. Este tipo de contacto no inicia solicitando datos personales, sino generando una sensación de urgencia o alarma.

“Uno de los patrones más frecuentes es el engaño telefónico disfrazado de ‘verificación’. No inician pidiendo datos; empiezan creando alarma: un supuesto movimiento extraño, un cargo no reconocido o una alerta de seguridad. Funciona porque apela al instinto de proteger lo propio”.

Aunque la CONDUSEF ha reiterado que las instituciones financieras no solicitan claves o información confidencial por teléfono, señala que las personas delincuentes ajustan constantemente su discurso para sembrar duda y provocar reacciones impulsivas.

PRINCIPALES MODALIDADES DE FRAUDE IDENTIFICADAS

La Comisión ha documentado distintos tipos de fraude que actualmente afectan a las personas usuarias de servicios financieros, entre los que destacan:

Enlaces falsos y páginas clonadas

Los mensajes fraudulentos ya no presentan errores evidentes. Ahora replican páginas oficiales completas, incluyendo logotipos, colores y tipografías.

Los enlaces suelen llegar acompañados de supuestas devoluciones, beneficios o “correcciones urgentes”.

Aprovechan la familiaridad visual para generar confianza y facilitar la captura de datos personales.

Perfiles falsos en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un canal recurrente para este tipo de engaños, mediante:

Ofertas de créditos fáciles o inversiones “garantizadas”.

Mensajes directos de supuestos asesores financieros.

Promociones con vigencia limitada que buscan presionar a una respuesta inmediata.

La CONDUSEF señala que la repetición y presencia constante de estos mensajes en el celular contribuye a que se perciban como reales.