CONDUSEF alerta: fraudes financieros evolucionan y ahora buscan manipular emociones

/ 24 enero 2026
    CONDUSEF alerta: fraudes financieros evolucionan y ahora buscan manipular emociones
    La CONDUSEF advierte que los fraudes financieros han evolucionado y ya no dependen de hackeos, sino de influir en emociones como la urgencia, la confianza y el miedo para provocar errores ARCHIVO

La CONDUSEF señaló que los fraudes actuales se basan en el análisis del comportamiento humano y no solo en fallas tecnológicas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advirtió que los fraudes financieros han cambiado de forma significativa en los últimos años y ya no se basan únicamente en vulnerar sistemas tecnológicos, sino en influir directamente en las emociones de las personas para provocar reacciones impulsivas.

De acuerdo con la Comisión, estas prácticas dejaron de ser eventos aislados para convertirse en una situación cotidiana, derivada de la manera en que las personas delincuentes han perfeccionado sus métodos.

“La CONDUSEF señala que en los últimos años, los fraudes financieros dejaron de ser casos aislados para convertirse en parte del día a día. No porque las personas sean distraídas, sino porque las personas delincuentes perfeccionaron sus métodos y aprendieron a aprovechar algo muy humano: la prisa, la confianza, el cansancio y la costumbre de hacer todo a través del celular”.

FRAUDES FINANCIEROS: AHORA ANALIZAN EL COMPORTAMIENTO HUMANO

Según la Comisión, el fraude actual se apoya menos en la fuerza o el acceso ilegal a sistemas bancarios y más en el análisis del comportamiento humano. En este contexto, incluso personas con experiencia digital pueden resultar afectadas.

“Hoy, más que ‘personas estafadoras’, enfrentamos operaciones que analizan cómo reaccionamos y qué emoción activar para que demos clic donde no deberíamos. Por eso incluso quienes tienen experiencia digital pueden caer. El fraude ya no es solo tecnológico; ahora es conductual”.

La CONDUSEF explica que el objetivo principal ya no es robar información de manera directa, sino convencer a las personas de que quien se comunica con ellas es una fuente legítima, ya sea a través de llamadas, mensajes o enlaces.

‘LLAMADAS DE VERIFICACIÓN’ SON UTILIZADAS PARA GENERAR ALARMA EN VÍCTIMAS

Uno de los patrones más frecuentes identificados por la Comisión es el engaño telefónico disfrazado de procesos de “verificación”. Este tipo de contacto no inicia solicitando datos personales, sino generando una sensación de urgencia o alarma.

“Uno de los patrones más frecuentes es el engaño telefónico disfrazado de ‘verificación’. No inician pidiendo datos; empiezan creando alarma: un supuesto movimiento extraño, un cargo no reconocido o una alerta de seguridad. Funciona porque apela al instinto de proteger lo propio”.

Aunque la CONDUSEF ha reiterado que las instituciones financieras no solicitan claves o información confidencial por teléfono, señala que las personas delincuentes ajustan constantemente su discurso para sembrar duda y provocar reacciones impulsivas.

PRINCIPALES MODALIDADES DE FRAUDE IDENTIFICADAS

La Comisión ha documentado distintos tipos de fraude que actualmente afectan a las personas usuarias de servicios financieros, entre los que destacan:

Enlaces falsos y páginas clonadas

Los mensajes fraudulentos ya no presentan errores evidentes. Ahora replican páginas oficiales completas, incluyendo logotipos, colores y tipografías.

Los enlaces suelen llegar acompañados de supuestas devoluciones, beneficios o “correcciones urgentes”.

Aprovechan la familiaridad visual para generar confianza y facilitar la captura de datos personales.

Perfiles falsos en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un canal recurrente para este tipo de engaños, mediante:

Ofertas de créditos fáciles o inversiones “garantizadas”.

Mensajes directos de supuestos asesores financieros.

Promociones con vigencia limitada que buscan presionar a una respuesta inmediata.

La CONDUSEF señala que la repetición y presencia constante de estos mensajes en el celular contribuye a que se perciban como reales.

FRAUDES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El uso de inteligencia artificial ha permitido la creación de voces sintéticas capaces de imitar con alta precisión a familiares o ejecutivos reales.

“Gracias al uso de inteligencia artificial, hoy es posible imitar voces con tanta precisión que incluso las personas más cautas pueden confundirse”.

Además de las voces, también se han detectado imágenes, mensajes y comprobantes falsificados con esta tecnología, lo que incrementa la dificultad para identificar el fraude.

SKIMMERS Y ROBO DE DATOS NE CAJEROS

Aunque se trata de un método conocido, los skimmers continúan activos:

- Se colocan en cajeros automáticos o terminales para copiar información de tarjetas.

- Suelen instalarse en horarios de poco movimiento o en equipos con baja vigilancia.

- La CONDUSEF recomienda revisar la ranura del cajero, cubrir el NIP y evitar dispositivos con daños visibles.

PROMOCIONES Y ESTAFAS ESTACIONALES

Las personas delincuentes aprovechan periodos específicos del año para intensificar sus actividades, como:

Inicio de año.

Regreso a clases.

Vacaciones.

Temporadas de descuentos.

En estos momentos aumentan sorteos falsos, promociones inexistentes y trámites “urgentes” relacionados con pagos, multas o renovaciones, que buscan generar presión y reducir el tiempo de verificación.

CONDUSEF DESTACA LA PREVENCIÓN BASADA EN EDUCACIÓN FINANCIERA

La CONDUSEF subraya que el fraude moderno se enfoca en las rutinas diarias y no únicamente en los sistemas tecnológicos, por lo que las estrategias de prevención deben adaptarse a esta realidad.

“El fraude moderno ya no ataca sistemas, sino rutinas, por eso la prevención debe cambiar”.

La Comisión enfatiza la importancia de la educación financiera para reconocer señales de alerta, como solicitudes de anticipos, presiones de urgencia o comunicaciones que aparentan autenticidad.

Finalmente, la CONDUSEF destaca que pausar, revisar y verificar por canales oficiales se ha convertido en una de las herramientas más efectivas para reducir riesgos, en un entorno donde los fraudes continúan evolucionando.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

