Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México descarta presencia del CJNG en la capital

México
/ 24 febrero 2026
    El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que no existe ningún territorio de la capital bajo control ni con presencia permanente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). CUARTOSCURO

Pese a que se descartó la presencia de grupos criminales en la Ciudad de México, el secretario reconoció que capos pueden ocultarse en la urbe

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que no existe ningún territorio de la capital bajo control ni con presencia permanente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ni de otros grupos criminales de alcance nacional.

“No tenemos detectados grupos que hayan establecido control o permanencia permanente en algún territorio de la ciudad, la ciudad no tiene ningún territorio controlado por ningún grupo delictivo, ya sea local o con operaciones a escala nacional”, afirmó.

No obstante, reconoció que se ha detectado la presencia esporádica de operadores de estas organizaciones cuando utilizan la capital como refugio temporal o como un punto para concretar actividades ilícitas.

LA CIUDAD DE MÉXICO COMO ‘ESCONDITE’ DE CRIMINALES

El funcionario explicó que la presencia de reconocidos grupos criminales “puede variar” y que, en algunos casos, los integrantes de estos grupos aprovechan el tamaño y la densidad poblacional de la ciudad para mantenerse ocultos o actuar de forma anónima.

“Ha habido ocasiones donde se ha detectado la presencia utilizando a la Ciudad como una suerte de centro para concluir o concretar transacciones que tienen que ver con operaciones fuera de la ciudad o de otras partes y otras dinámicas que suelen ser distintas a las que se pueden presentar en otras latitudes”, señaló.

Vázquez Camacho indicó que desde hace varios años se reconoce la existencia de grupos criminales organizados —algunos con operación a escala nacional— en la capital, una realidad que anteriormente se negaba pese a diagnósticos que advertían su presencia y la necesidad de analizar cómo operan en la ciudad.

Finalmente, aseguró que la CDMX ha fortalecido sus capacidades de inteligencia e investigación para detectar y detener a cualquier célula delictiva que intente operar en su territorio.

