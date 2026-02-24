Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México descarta presencia del CJNG en la capital

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que no existe ningún territorio de la capital bajo control ni con presencia permanente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ni de otros grupos criminales de alcance nacional.

“No tenemos detectados grupos que hayan establecido control o permanencia permanente en algún territorio de la ciudad, la ciudad no tiene ningún territorio controlado por ningún grupo delictivo, ya sea local o con operaciones a escala nacional”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Semar refuerza seguridad con 103 elementos de Infantería en Puerto Vallarta tras ola violenta

No obstante, reconoció que se ha detectado la presencia esporádica de operadores de estas organizaciones cuando utilizan la capital como refugio temporal o como un punto para concretar actividades ilícitas.

LA CIUDAD DE MÉXICO COMO ‘ESCONDITE’ DE CRIMINALES

El funcionario explicó que la presencia de reconocidos grupos criminales “puede variar” y que, en algunos casos, los integrantes de estos grupos aprovechan el tamaño y la densidad poblacional de la ciudad para mantenerse ocultos o actuar de forma anónima.