Semar refuerza seguridad con 103 elementos de Infantería en Puerto Vallarta tras ola violenta

Un total de 103 elementos de Infantería de la Secretaría de Marina (Semar), apoyados con vehículos tipo pick up, fueron desplegados en Puerto Vallarta para reforzar las labores de vigilancia y seguridad, luego de los recientes actos de violencia registrados contra comercios, establecimientos y bienes materiales en la vía pública tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’. El personal naval arribó a la ciudad a bordo del buque ARM Usumacinta (A-412), el cual atracó en el muelle número 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA). TE PUEDE INTERESAR: Pablo Lemus levanta código rojo en Jalisco tras jornada violenta por abatimiento de ‘El Mencho’ El despliegue forma parte de las acciones implementadas por la Semar a través de la Armada de México y la Décima Segunda Zona Naval, con el objetivo de fortalecer la paz y la seguridad de la población. OPERATIVOS SE MANTIENEN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO De manera simultánea, este Mando Naval mantiene operativos de vigilancia marítima, aérea y terrestre, con el apoyo de embarcaciones, aeronaves y vehículos oficiales, a fin de coadyuvar en las tareas de seguridad en distintas zonas del municipio. El ARM Usumacinta se encuentra adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, con base en Manzanillo, Colima, y tiene como misión principal realizar transporte marítimo militar, así como fungir como plataforma logística en apoyo a unidades operativas y a la población civil en casos de desastre.

La embarcación cuenta con capacidad para transportar dos compañías anfibias de Infantería de Marina con su equipo y armamento, 18 vehículos de asalto anfibio y hasta dos mil toneladas de carga. Además, dispone de una cubierta de vuelo equipada para la recepción y operación de helicópteros. Con estas acciones, la Secretaría de Marina reiteró su compromiso de mantener el Estado de derecho en el mar, aire y tierra, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, en beneficio de la población civil. TE PUEDE INTERESAR: Turistas extranjeros salen de Puerto Vallarta tras reanudación de vuelos por violencia en Jalisco SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN JALISCO La situación en Jalisco cambió drásticamente tras el abatimiento de ‘El Mencho’, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo ocurrió el 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa, donde fuerzas federales realizaron una intervención tras labores de inteligencia que seguían sus movimientos desde hacía meses. La muerte del líder del CJNG provocó una reacción inmediata por parte de supuestas células del grupo criminal. En distintas regiones del estado se registraron narcobloqueos con vehículos incendiados, ataques a negocios y enfrentamientos armados. Carreteras estratégicas fueron cerradas y hubo suspensión temporal de actividades en algunos municipios por razones de seguridad. También se registraron ataques contra instalaciones de seguridad, incluida una irrupción en un centro penitenciario en Puerto Vallarta que derivó en la fuga de varios reos. Este episodio evidenció la capacidad de reacción inmediata que aún conservan algunas células delictivas.

GOBERNADOR DE JALISCO LEVANTA CÓDIGO ROJO El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, levantó este 24 de febrero el código rojo impuesto durante la jornada violenta: “De acuerdo a los últimos acontecimientos que hemos tenido en el estado y se decidió por parte de la mesa interinstitucional (...) a partir de este momento se levanta el código rojo en todo el estado de Jalisco”. TE PUEDE INTERESAR: Tras abatimiento de ‘El Mencho’, expertos advierten guerra interna por el control del CJNG No obstante, se mantendrá la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que vayan surgiendo: “Hemos acordado mantener activo el protocolo de coordinación entre fuerzas de seguridad, para mantener presencia en todo el estado, en especial las carreteras federales y estatales”.

