México y Corea trazan nueva ruta de cooperación: estos son los acuerdos de Sheinbaum y Lee Jae Myung
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Claudia Sheinbaum y Lee Jae Myung acordaron fortalecer la relación entre México y Corea del Sur con una agenda que incluye comercio, tecnología, seguridad, cultura y educación.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, acordaron una nueva hoja de ruta para fortalecer la relación bilateral durante los próximos cuatro años.
Durante el encuentro celebrado este jueves 24 de septiembre en Palacio Nacional, ambos mandatarios suscribieron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, en el marco de los 64 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.
El acuerdo contempla cooperación en sectores como comercio, inversión, tecnología, educación, seguridad, agricultura, ciencia, cultura y cadenas de suministro.
PLAN MÉXICO-COREA 2026-2030
Sheinbaum explicó que el nuevo plan servirá como guía para dar continuidad a los trabajos entre México y Corea del Sur durante el periodo 2026-2030.
Como parte de la agenda, los dos gobiernos firmaron 17 memorandos de entendimiento en distintas áreas, entre ellas cooperación económica y financiera, movilidad académica, turismo, ciencia y tecnología, agricultura, cultura y seguridad.
En materia comercial, Lee Jae Myung destacó la necesidad de fortalecer los vínculos financieros y las cadenas de suministro, además de buscar nuevas oportunidades para ampliar el intercambio entre ambos países.
También se acordó impulsar mecanismos relacionados con la propiedad intelectual y el intercambio de información en aduanas para detectar mercancías ilícitas y productos falsificados.
TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SEGURIDAD
Uno de los puntos de la reunión fue la cooperación tecnológica. Los gobiernos plantearon una colaboración público-privada para acelerar proyectos relacionados con inteligencia artificial y tecnología digital.
La agenda también incluye el desarrollo de nuevas industrias vinculadas con el Plan México y sectores considerados estratégicos para Corea.
En seguridad, ambos países acordaron fortalecer la cooperación para enfrentar delitos transnacionales como el fraude digital, la trata de personas y el narcotráfico.
Además, Corea planteó colaborar en la modernización de las Fuerzas Armadas mexicanas mediante intercambio de experiencias, capacitación y formación en materia de defensa.
K-POP Y CULTURA COREANA EN MÉXICO
La relación entre ambos países también tendrá un componente cultural. Sheinbaum destacó la creciente presencia de la cultura coreana entre los jóvenes mexicanos, particularmente a través del K-pop y la gastronomía.
La presidenta informó que existe la posibilidad de establecer en México un centro de cultura K-pop, dedicado a la música y otras expresiones artísticas.
También se contempla la creación de un Instituto de Cultura de México en Corea, con el objetivo de ampliar el intercambio cultural.
Sheinbaum y Lee coincidieron además en principios de política internacional como el multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el respeto a la soberanía de los Estados.
Con el nuevo Plan de Acción México-Corea 2026-2030, ambos gobiernos buscan ampliar una relación que abarca cada vez más sectores, desde el comercio y la tecnología hasta la educación, la seguridad y la cultura.