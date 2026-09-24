México y Corea trazan nueva ruta de cooperación: estos son los acuerdos de Sheinbaum y Lee Jae Myung

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    México y Corea trazan nueva ruta de cooperación: estos son los acuerdos de Sheinbaum y Lee Jae Myung
    Durante el encuentro celebrado este jueves 24 de septiembre en Palacio Nacional, ambos mandatarios suscribieron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030. FOTO: CUARTOSCURO

Claudia Sheinbaum y Lee Jae Myung acordaron fortalecer la relación entre México y Corea del Sur con una agenda que incluye comercio, tecnología, seguridad, cultura y educación.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, acordaron una nueva hoja de ruta para fortalecer la relación bilateral durante los próximos cuatro años.

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Durante el encuentro celebrado este jueves 24 de septiembre en Palacio Nacional, ambos mandatarios suscribieron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, en el marco de los 64 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El acuerdo contempla cooperación en sectores como comercio, inversión, tecnología, educación, seguridad, agricultura, ciencia, cultura y cadenas de suministro.

PLAN MÉXICO-COREA 2026-2030

Sheinbaum explicó que el nuevo plan servirá como guía para dar continuidad a los trabajos entre México y Corea del Sur durante el periodo 2026-2030.

Como parte de la agenda, los dos gobiernos firmaron 17 memorandos de entendimiento en distintas áreas, entre ellas cooperación económica y financiera, movilidad académica, turismo, ciencia y tecnología, agricultura, cultura y seguridad.

En materia comercial, Lee Jae Myung destacó la necesidad de fortalecer los vínculos financieros y las cadenas de suministro, además de buscar nuevas oportunidades para ampliar el intercambio entre ambos países.

También se acordó impulsar mecanismos relacionados con la propiedad intelectual y el intercambio de información en aduanas para detectar mercancías ilícitas y productos falsificados.

$!El acuerdo contempla cooperación en diferentes sectores.
El acuerdo contempla cooperación en diferentes sectores. FOTO: CUARTOSCURO

TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SEGURIDAD

Uno de los puntos de la reunión fue la cooperación tecnológica. Los gobiernos plantearon una colaboración público-privada para acelerar proyectos relacionados con inteligencia artificial y tecnología digital.

La agenda también incluye el desarrollo de nuevas industrias vinculadas con el Plan México y sectores considerados estratégicos para Corea.

En seguridad, ambos países acordaron fortalecer la cooperación para enfrentar delitos transnacionales como el fraude digital, la trata de personas y el narcotráfico.

Además, Corea planteó colaborar en la modernización de las Fuerzas Armadas mexicanas mediante intercambio de experiencias, capacitación y formación en materia de defensa.

K-POP Y CULTURA COREANA EN MÉXICO

La relación entre ambos países también tendrá un componente cultural. Sheinbaum destacó la creciente presencia de la cultura coreana entre los jóvenes mexicanos, particularmente a través del K-pop y la gastronomía.

La presidenta informó que existe la posibilidad de establecer en México un centro de cultura K-pop, dedicado a la música y otras expresiones artísticas.

También se contempla la creación de un Instituto de Cultura de México en Corea, con el objetivo de ampliar el intercambio cultural.

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Sheinbaum y Lee coincidieron además en principios de política internacional como el multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el respeto a la soberanía de los Estados.

Con el nuevo Plan de Acción México-Corea 2026-2030, ambos gobiernos buscan ampliar una relación que abarca cada vez más sectores, desde el comercio y la tecnología hasta la educación, la seguridad y la cultura.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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