México y Corea trazan nueva ruta de cooperación: estos son los acuerdos de Sheinbaum y Lee Jae Myung

La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur , Lee Jae Myung, acordaron una nueva hoja de ruta para fortalecer la relación bilateral durante los próximos cuatro años.

Durante el encuentro celebrado este jueves 24 de septiembre en Palacio Nacional, ambos mandatarios suscribieron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, en el marco de los 64 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El acuerdo contempla cooperación en sectores como comercio, inversión, tecnología, educación, seguridad, agricultura, ciencia, cultura y cadenas de suministro.

PLAN MÉXICO-COREA 2026-2030

Sheinbaum explicó que el nuevo plan servirá como guía para dar continuidad a los trabajos entre México y Corea del Sur durante el periodo 2026-2030.

Como parte de la agenda, los dos gobiernos firmaron 17 memorandos de entendimiento en distintas áreas, entre ellas cooperación económica y financiera, movilidad académica, turismo, ciencia y tecnología, agricultura, cultura y seguridad.

En materia comercial, Lee Jae Myung destacó la necesidad de fortalecer los vínculos financieros y las cadenas de suministro, además de buscar nuevas oportunidades para ampliar el intercambio entre ambos países.

También se acordó impulsar mecanismos relacionados con la propiedad intelectual y el intercambio de información en aduanas para detectar mercancías ilícitas y productos falsificados.