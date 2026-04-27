$!Segob desmiente a Reforma y niega vínculos con red ligada a Hernán Bermúdez en permisos de casinos

La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado para rechazar una nota publicada en la edición impresa del periódico Reforma, en la que se afirma que durante el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se habrían otorgado 20 permisos para operar casinos a la empresa Operadora Clíe, presuntamente vinculada con casas de apuestas relacionadas con la familia de Hernán Bermúdez Requena. En el texto periodístico referido, se señala que dicha empresa estaría ligada a familiares del exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien ha sido acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión. Además, se cita una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se menciona que uno de los socios de Operadora Clíe habría compartido una licencia con empresas vinculadas a dicha familia.

SEGOB DESMIENTE RELACIÓN ENTRE LOS CASOS Ante estas afirmaciones, la Segob respondió de manera directa al señalar: “Una vez más Reforma miente”, y sostuvo que la información presentada mezcla asuntos distintos sin relación entre sí. En su comunicado, la dependencia federal detalló tres puntos principales para aclarar el contexto de los permisos y operaciones señaladas: Permisos a Clíe S.A. de C.V.: Indicó que en 2024 la Sala Regional Metropolitana de Justicia Administrativa ordenó la entrega de 20 permisos a dicha empresa, por lo que la autoridad únicamente dio cumplimiento a un mandato judicial. Añadió que, hasta la fecha, “ningún establecimiento ha iniciado operaciones” con esos permisos. Casinos Centenario y Diamante Casino: Señaló que estos establecimientos, pertenecientes a la familia Chow del Campo, fueron suspendidos el 14 de abril de 2026. Precisó que operaban bajo un permiso otorgado en 2017 a la empresa Operadora de Coincidencias Numéricas S.A. de C.V., durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, y no a Clíe S.A. de C.V., como se sugiere en la publicación. Sitio web CrownCityBets: La Segob indicó que la página www.crowncitybets.mx, suspendida en 2025, también operaba bajo el mismo permiso asignado en 2017 a Operadora de Coincidencias Numéricas S.A. de C.V., a través de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., y no con permisos de Clíe. SEGOB REALIZA ACLARACIÓN SOBRE OPERACIONES VIGENTES La dependencia reiteró que “no hay ningún casino abierto con los permisos entregados por mandato judicial a Clie, S.A. de C.V.”, descartando que exista operación activa derivada de dichas autorizaciones. De acuerdo con información difundida por Infodemia, la Segob también confirmó que los casinos Centenario y Diamante Casino permanecen suspendidos desde el 14 de abril de 2026 y reiteró que el sitio web mencionado dejó de operar desde 2025 bajo un esquema distinto al señalado en la nota.

¿QUÉ DICE LA NOTA DE REFORMA? La publicación de Reforma retoma datos de una investigación de MCCI, en la que se hace referencia a la utilización de un permiso oficial identificado como DGJS/DGAAD/DCRXA/P-01/2017 para la operación de distintos establecimientos y plataformas digitales de apuestas, así como a vínculos empresariales entre distintos actores del sector. “Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró que Naboro Castrejón, el socio de Operadora Clíe, compartió antes de recibir estos nuevos permisos una misma licencia oficial con casas de apuestas de la familia Bermúdez.” “Nabor utilizó el permiso DGJS/DGAAD/DCRXA/P-01/2017 para operar el casino Epic en Michoacán y con ese permiso operaban los sitios en línea CrownCity y CityBets, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, donde es socio Humberto Bermúdez Requena —hermano del ex titular de Seguridad de Tabasco— y cuya constitución atestiguó como notario el senador morenista Adán Augusto López”.

Sin embargo, la Segob sostuvo que los casos citados corresponden a permisos otorgados en administraciones anteriores y a empresas distintas, por lo que reiteró que no existe relación directa entre los permisos judiciales otorgados a Clíe y las operaciones señaladas en la nota periodística.

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