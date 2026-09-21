Segob será enlace con Maru Campos y temas de seguridad, con Harfuch, plantea Sheinbaum

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que los temas relacionados con seguridad tendrán un canal específico con Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) funcionará como enlace entre el Gobierno federal y la administración de Maru Campos , gobernadora de Chihuahua, para atender los asuntos de coordinación entre ambas partes.

El anuncio ocurrió luego del encuentro que Sheinbaum sostuvo con Campos durante su visita a Chihuahua. La presidenta señaló que ambas acordaron una ruta para mantener la comunicación entre los gobiernos federal y estatal.

“Cualquier tema que ella tenga de coordinación con el Gobierno de México, pues a través de la Secretaría de Gobernación, y en temas de seguridad con el secretario de Seguridad”, explicó Sheinbaum.

SEGOB LLEVARÁ LOS TEMAS DE COORDINACIÓN

La definición establece una división entre los asuntos generales de coordinación y aquellos relacionados directamente con seguridad pública. Para el primer grupo, la interlocución será mediante la Secretaría de Gobernación, mientras que Harfuch atenderá los asuntos correspondientes a su área.

Sheinbaum subrayó que la coordinación entre Chihuahua y la Federación es necesaria para abordar los problemas de seguridad que enfrenta la entidad. La gobernadora Maru Campos también ha participado en reuniones con autoridades federales para revisar la situación de seguridad del estado.

En septiembre de 2025, Campos acudió a una mesa de seguridad en Palacio Nacional junto con Sheinbaum, Harfuch, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles. En aquella reunión se acordó reforzar la colaboración entre las corporaciones federales y estatales.

La administración estatal ha sostenido que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es una parte permanente de su estrategia de seguridad. En julio de 2026, por ejemplo, autoridades estatales reportaron reuniones con instituciones federales en la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

SHEINBAUM HABLA DE LA PRESENCIA DE AGENTES ESTADOUNIDENSES

Durante la conversación con medios, también se abordó la presencia de agentes de una agencia estadounidense en Chihuahua y la investigación relacionada con ese caso.

La presidenta indicó que el asunto corresponde a la Fiscalía, debido a que existe una investigación en curso. Sheinbaum explicó que el Gobierno federal no sería la instancia encargada de proporcionar información sobre los avances de la carpeta.

“La Fiscalía tiene su investigación y que, en todo caso, pues eso le corresponde a la Fiscalía, no nos corresponde como Gobierno”, puntualizó.

De acuerdo con la presidenta, este tema también fue comentado durante su conversación con Maru Campos. Según relató, la gobernadora coincidió en que corresponde a la Fiscalía atender la investigación.

“Hasta ahí, eso fue lo que platicamos”, concluyó Sheinbaum.

SEGURIDAD QUEDA EN MANOS DE HARFUCH

La participación de Omar García Harfuch en los asuntos de seguridad forma parte del esquema de coordinación que el Gobierno federal mantiene con las entidades. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participa en reuniones con autoridades estatales para revisar estrategias y acciones frente a los delitos.

En Chihuahua, las autoridades estatales han reportado reuniones periódicas con corporaciones federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República. En mayo pasado, el Gobierno estatal informó sobre una Mesa Estatal de Construcción de Paz en Ciudad Juárez, donde se revisaron los indicadores del primer cuatrimestre de 2026.

La administración de Campos también ha informado sobre resultados de operativos realizados con participación federal. En abril de 2026, la gobernadora reconoció la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía estatal durante un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara.

DATOS CURIOSOS

· Segob será el canal para los asuntos de coordinación entre Chihuahua y el Gobierno federal.

· Los temas relacionados con seguridad serán atendidos directamente con Omar García Harfuch.

· La Fiscalía mantiene la investigación relacionada con la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua, de acuerdo con lo señalado por Sheinbaum.

· Maru Campos y Claudia Sheinbaum ya habían participado juntas en mesas de seguridad para revisar la situación de Chihuahua y fortalecer la coordinación entre autoridades.