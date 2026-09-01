$!Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional (VIDEO)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, un mensaje en el que presenta el balance sobre los avances, retos y situación actual de su administración ante la ciudadanía. El acto inició a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México. La mandataria fue acompañada por integrantes de su gabinete, además de gobernadores, legisladores e invitados especiales que acudirán a la ceremonia.

HONRADEZ Y AUSTERIDAD REPUBLICANA La mandataria Claudia Sheinbaum sostiene que a dos años en funciones ha ejercido el gobierno con “honradez y austeridad republicana”, destacando que su administración tiene claro que los recursos públicos deben ser dirigidos al pueblo, en la apertura de su Segundo Informe de Gobierno 2025-2026. “A casi 2 años de haber asumido la presidencia de la República, lo hago con certeza de que estamos transformando la vida pública del país, cada avance, decisión y esfuerzo tienen un mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y todos”, expresó Sheinbaum Pardo. AUSTERIDAD EN SU ADMINISTRACIÓN Claudia Sheinbaum dijo que durante estos 23 meses como presidenta “ha cuidado cada peso: no hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios, y los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado. Además, hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comparado con 2024, sin afectar las áreas sustantivas”. Como resultado de la recaudación de recursos, se lograron aumentos salariales al magisterio, así como la ampliación de plazas para instituciones de salud y de la Guardia Nacional, educación, así como la creación de tres nuevos programas sociales.

MANOLO JIMÉNEZ, PRESENTE EN PALACIO NACIONAL El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se encuentra este lunes en Palacio Nacional, donde acompaña a autoridades e invitados especiales durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

SHEINBAUM PRESUME INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO: ‘DESDE 2019, LOS TRABAJADORES VIVEN UNA PRIMAVERA LABORAL’ La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las personas trabajadoras “viven una primavera laboral” por el incremento al salario mínimo que incrementa anualmente desde 2019. Recordó que el salario pasó de 2 mil 800 pesos a 9 mil 282 pesos, es decir, un 154 por ciento más. SHEINBAUM DESTACA QUE ECONOMÍA AVANZA PESE A ARANCELES DE TRUMP Y GUERRA EN IRÁN La mandataria aseguró que, pese a los aranceles del gobierno de Donald Trump y al alza del precio del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán, la economía de México “permanece estable y avanzando”. Señaló un récord en inversión extranjera directa, con más de 34 mil 968 millones de dólares; un crecimiento del PIB de 1.4 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025; 60 millones de personas con empleo, y una inflación de 3.12 por ciento. “Hemos enfrentado difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos, los aranceles a la exportación de vehículos (...) así como la guerra en Irán que elevó los precios internacionales del petróleo. Aun en estas difíciles circunstancias, la política mexicana permanece estable y avanzando”, comentó.

PRESUPUESTO 2027 SERÁ ‘RESPONSABLE’ Y ACELERARÁ INVERSIONES La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto de presupuesto para 2027 será “responsable” y destinará recursos a Salud y Educación. “Será un proyecto responsable que, al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión, bienestar, salud y educación”, compartió. UN BILLÓN DE PESOS, LA INVERSIÓN EN APOYOS DE LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR Sheinbaum adelantó que, para el cierre del año, se prevé que más de 42 millones 860 mil 296 personas reciban algún apoyo de los programas del Bienestar. A la fecha, mencionó, hay más de 13 millones de adultos mayores que reciben una pensión; 2 millones de mujeres de entre 63 y 64 años cuentan con un apoyo; 2 millones de personas con alguna discapacidad reciben un apoyo, y 500 mil jóvenes forman parte de “Jóvenes Construyendo el Futuro”. “Al cierre de 2026, los programas del Bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón de pesos destinados”, informó.

PROGRAMA DE VIVIENDA BENEFICIARÁ A 12 MILLONES DE FAMILIAS AL FINAL DEL SEXENIO La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las acciones en materia de vivienda beneficiarán a 12 millones de familias al finalizar su sexenio en 2030. Esto incluye la construcción de nuevas zonas residenciales, el otorgamiento de créditos accesibles, el apoyo para el mejoramiento de vivienda, la regularización de los hogares y la condonación de créditos “impagables”, entre otras acciones. “Juntando todas estas acciones, el programa de vivienda alcanzará a 12 millones de familias al finalizar el sexenio”, garantizó.

UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS TENDRÁ 13 NUEVAS INSTALACIONES EN 2026 A finales de 2026, la Universidad Rosario Castellanos contará con 13 nuevas instituciones en todo el país para garantizar que 119 mil jóvenes puedan acceder a un lugar para seguir su formación académica superior. Recordó los múltiples avances para garantizar que los aspirantes tengan un lugar asegurado para sus estudios en sus primeras opciones. ‘DOS BOCAS AYUDÓ A ENFRENTAR ALZA EN PRECIO DE LAS GASOLINAS’ Sheinbaum defendió la construcción de la refinería Dos Bocas. Aseguró que el proyecto de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, ayudó a enfrentar el incremento de los precios de los combustibles y el desabasto provocado por la guerra en Medio Oriente. “A todos aquellos que criticaron la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que gracias a la misma hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que enfrenta a la gran mayoría de los países del mundo”, comentó.

RECURSOS PARA PUEBLOS INDÍGENAS Presentó la modificación del artículo segundo de la Constitución, en el que se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con todos sus derechos, los recursos. A través de asambleas, las comunidades decidirán su destino, dijo Sheinbaum. “En 2 años ya son 25 mil millones de pesos entregados a 19 mil comunidades”, expresó. LAS MUJERES EN LA CONSTITUCIÓN La mandataria destacó la presentación de la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Como la primera presidenta, expresó un profundo orgullo de que la presencia y perspectiva de las mujeres ya no sean excepcionales, sino que estén integradas estructuralmente en la Constitución, las leyes y las decisiones clave de la República.