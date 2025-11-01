Semar clausura empresa fantasma que almacenaba 250 mil litros de hidrocarburos en Veracruz
Se estima que la detención de la empresa fantasma representará una afectación de 247 millones 581 mil 164 pesos al crimen organizado.
El primero de noviembre se reportó que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó el aseguramiento de 250 mil litros de hidrocarburos en una empresa fantasma de Perote, Veracruz.
El informe de las autoridades enfatizó que la detención y clausura de esta empresa fantasma podría significar una afectación económica de hasta 247 millones 581 mil 164 pesos al crimen organizado.
Las autoridades comunicaron que la empresa fantasma, presuntamente, manejaba residuos peligrosos. No obstante, tras investigaciones previas, se notificó que era un contenedor de hidrocarburos clandestino.
La Secretaria de la Marina (SEMAR) implementó la detención de 12 pipas con diferentes capacidades, dispositivos electrónicos y 8 personas. No se reportó que los implicados estuvieran armados o hubiese narcóticos.
Las autoridades trasladaron a los detenidos a disposición del Ministerio Público, para determinar su situación jurídica e iniciar la carpeta de investigación.