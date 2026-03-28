Semar localiza embarcaciones perdidas que viajaban a Cuba; buque se dirige a la zona para rescatarlos

La Secretaría de Marina logró ubicar a las dos embarcaciones que habían sido reportadas como desaparecidas en el Caribe mientras se dirigían a Cuba con ayuda humanitaria, poniendo fin a un operativo que activó protocolos de búsqueda y rescate ante la pérdida de comunicación con sus tripulaciones.

De acuerdo con la información difundida, las naves fueron localizadas tras varios días sin contacto, luego de haber zarpado desde Isla Mujeres con destino a La Habana. La desaparición había encendido alertas tanto en autoridades mexicanas como en organizaciones involucradas en la misión, debido a que a bordo viajaban nueve personas de distintas nacionalidades.

La localización se concretó mediante labores de vigilancia aérea, que permitieron ubicar las embarcaciones a decenas de millas náuticas al noroeste de la capital cubana. Tras el hallazgo, la Marina mexicana desplegó un buque hacia la zona con el objetivo de brindar asistencia directa y acompañamiento en la ruta final.