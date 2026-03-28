Semar localiza embarcaciones perdidas que viajaban a Cuba; buque se dirige a la zona para rescatarlos
Las dos embarcaciones fueron localizadas a 80 millas náuticas al norte de La Habana, Cuba
La Secretaría de Marina logró ubicar a las dos embarcaciones que habían sido reportadas como desaparecidas en el Caribe mientras se dirigían a Cuba con ayuda humanitaria, poniendo fin a un operativo que activó protocolos de búsqueda y rescate ante la pérdida de comunicación con sus tripulaciones.
De acuerdo con la información difundida, las naves fueron localizadas tras varios días sin contacto, luego de haber zarpado desde Isla Mujeres con destino a La Habana. La desaparición había encendido alertas tanto en autoridades mexicanas como en organizaciones involucradas en la misión, debido a que a bordo viajaban nueve personas de distintas nacionalidades.
La localización se concretó mediante labores de vigilancia aérea, que permitieron ubicar las embarcaciones a decenas de millas náuticas al noroeste de la capital cubana. Tras el hallazgo, la Marina mexicana desplegó un buque hacia la zona con el objetivo de brindar asistencia directa y acompañamiento en la ruta final.
Las autoridades confirmaron que los tripulantes se encontraban en buen estado de salud, lo que redujo la tensión generada por la falta de comunicación previa. El operativo, según se detalla, se desarrolló bajo condiciones complejas propias de la navegación en mar abierto, donde factores como corrientes, vientos y posibles desviaciones de ruta pueden dificultar la localización de embarcaciones.
El caso se enmarca en una misión humanitaria impulsada por organizaciones internacionales, cuyo objetivo es trasladar insumos médicos y de primera necesidad hacia Cuba. La interrupción del contacto con los veleros había generado preocupación por la integridad de la tripulación y la viabilidad del traslado de la ayuda.
Durante la fase crítica de búsqueda, la Secretaría de Marina mantuvo coordinación con instancias internacionales y centros de rescate marítimo, siguiendo protocolos establecidos para este tipo de incidentes. La activación del operativo respondió a la ausencia de confirmación de arribo en los tiempos previstos, lo que obligó a rastrear la ruta estimada de navegación.
El hallazgo permitió reencauzar la misión, que continúa su curso hacia territorio cubano. Se prevé que las embarcaciones arriben a su destino en las próximas horas o días, una vez que reciban el apoyo logístico necesario por parte de las autoridades mexicanas.
Este episodio subraya la relevancia de los sistemas de monitoreo y respuesta en altamar, así como la coordinación internacional en operaciones de búsqueda y rescate, especialmente cuando se trata de misiones con fines humanitarios.