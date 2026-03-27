Veleros que partieron de México con ayuda humanitaria llegan a ‘sanos y salvos’ a Cuba, afirma EU

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que los dos veleros con ayuda humanitaria que partieron de México la semana pasada con destino a Cuba, llegaron “sanos y salvos”. Afirmó este viernes que las embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria para la isla del Caribe desde México y que se habían dado por desaparecidos fueron localizados y han “transitado con seguridad” hasta Cuba. “La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10H36 un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba”, declaró a la agencia de noticias AFP el vocero Anthony Randisi en un comunicado.

Puntualizó que México no ha solicitado colaboración para dar con los dos veleros que partieron de ese país hacia Cuba con ayuda humanitaria y cuyo paradero se desconoce por el momento. “La Guardia Costera de Estados Unidos fue notificada ayer (jueves) por el Centro de Coordinación de Rescate de México sobre dos embarcaciones desaparecidas. En este momento, no se ha solicitado asistencia a la Guardia Costera de los Estados Unidos (...) Nos mantenemos vigilantes y preparados para brindar apoyo en caso de que se solicite. La Armada de México encabeza la respuesta, en coordinación con la Guardia Costera de Cuba”, explicaron los guardacostas estadounidenses en un comunicado. MARINA BUSCA VELEROS, BUQUE MEXICANO LLEGÓ A CUBA Mientras que la Secretaría de Marina señaló esta mañana que un buque de la armada mexicana sí llegó a Cuba, de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa. “Dos embarcaciones que se sigue en búsqueda de ellas, se sigue en búsqueda. Había un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional. Y otros dos pequeños buques; ese mismo barco (de Marina) les estaba dando seguimiento, tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos;

“Y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones”, explicó la mandataria Sheinbaum. Semar activó un plan de búsqueda y rescate el jueves para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades que desaparecieron mientras se trasladaban de Isla Mujeres a La Habana para llevar ayuda humanitaria a Cuba. Según la gobernante mexicana, uno de los buques de la Marina vigiló la ruta de un carguero que ya logró arribar a Cuba, pero la pérdida de contacto se registró con las otras dos embarcaciones más pequeñas. “(El buque) tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones”, aseveró. También confirmó que en una de esas embarcaciones iban nueve personas, aunque precisó que será Semar la encargada de dar mayor información.

BÚSQUEDA DE EMBARCACIONES CON AYUDA HUMANITARIA Según la Marina, ambas embarcaciones, ocupadas por activistas de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense, zarparon el 21 de marzo hacia La Habana con varias toneladas de ayuda humanitaria, que incluían alimentos, medicamentos y paneles solares. Tenían previsto llegar entre el 24 y 25 de marzo, pero no se tiene confirmación de su arribo. Ante ello, la Armada de México activó de inmediato el Plan Marina para salvaguardar la vida en la mar, desplegando unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader que realizan patrones de búsqueda en la ruta estimada entre Isla Mujeres y la capital cubana, tomando en cuenta corrientes, clima y posibles desvíos. La institución indicó que mantiene coordinación internacional con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos para el intercambio de información en tiempo real, dado que entre los tripulantes se encuentran dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años de estos países. El operativo incluye la alerta a los mandos navales de la quinta región y novena zona naval, así como a las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar), mientras se analizan continuamente los datos disponibles para actualizar las zonas probables de deriva.

Además, Semar llamó a embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el golfo de México y el Caribe a reportar cualquier avistamiento. Estos dos veleros formaban parte del convoy que buscaba entregar ayuda ante el deterioro económico en Cuba y el bloqueo petrolero estadounidense. Un tercer buque, que zarpó el viernes desde Progreso, Yucatán, llegó sin contratiempos a La Habana el martes. (Con información de EFE, AFP y El Universal)

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