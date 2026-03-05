Sempra cancela proyecto de gas natural en México: reduce la expansión para exportar

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Sempra cancela proyecto de gas natural en México: reduce la expansión para exportar
    En medio de la crisis energética en el mundo, Sempra da a conocer esta decisión de no continuar con este proyecto de transporte de gas. Especial

La decisión implica la desaparición de una terminal planeada en Sinaloa, esto luego de terminar un acuerdo con CFE

La empresa energética estadounidense Sempra decidió cancelar el desarrollo del proyecto de exportación de gas natural licuado Vista Pacífico LNG, una terminal planeada desde hace años en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. La decisión implica que México pierde parte de su capacidad potencial proyectada para exportar gas natural licuado (LNG) hacia mercados internacionales, principalmente Asia.

De acuerdo con reportes del sector energético y documentos corporativos de la compañía, el proyecto dejó de avanzar después de que se terminara el acuerdo de desarrollo que Sempra mantenía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin ese esquema de asociación, el proyecto quedó sin la estructura necesaria para continuar su desarrollo.

TE PUEDE INTERESAR: Inversión en gas de Coahuila: un posible ‘salvavidas’ energético ante guerra en Irán

Vista Pacífico había sido concebido como una terminal de licuefacción de gas natural capaz de procesar aproximadamente el equivalente a 0.5 mil millones de pies cúbicos diarios (Bcf/d) de gas. Ese volumen habría permitido convertir gas natural transportado desde Estados Unidos en LNG para exportarlo por barco a mercados internacionales, particularmente en Asia, donde la demanda por este combustible sigue creciendo.

La cancelación del proyecto reduce en esa misma magnitud el potencial de exportación que México había proyectado para su naciente industria de LNG.

UN PROYECTO DE HACE AÑOS

El proyecto Vista Pacífico había sido anunciado originalmente hace casi una década como parte de una estrategia para aprovechar la creciente producción de gas natural en Estados Unidos —especialmente de la cuenca Permian— y exportarlo desde la costa del Pacífico mexicano.

La lógica era transportar gas por gasoducto hacia Sinaloa, licuarlo en Topolobampo y enviarlo directamente a Asia. Desde el Pacífico mexicano, los buques podrían llegar a mercados asiáticos sin tener que cruzar el Canal de Panamá, lo que reduciría tiempos y costos logísticos.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan 3.7% importaciones de gas natural a México

Sin embargo, el proyecto nunca alcanzó una decisión final de inversión ni avanzó a fase de construcción, lo que durante años generó dudas en el sector sobre su viabilidad.

HAY OTROS PROYECTOS

Aunque la cancelación de Vista Pacífico representa un retroceso en la expansión proyectada del LNG en México, el país aún mantiene proyectos relevantes en desarrollo.

El más avanzado es Energía Costa Azul LNG, ubicado en Ensenada, Baja California, también desarrollado por Sempra. Esa instalación se encuentra en construcción y se espera que se convierta en la primera terminal de exportación de gas natural licuado operativa en la costa mexicana del Pacífico.

A diferencia de Vista Pacífico, Energía Costa Azul sí cuenta con contratos de suministro y compradores internacionales comprometidos, lo que ha permitido que el proyecto avance hacia su fase de operación.

TE PUEDE INTERESAR: La guerra con Irán frena el flujo de petróleo y gas y expone los riesgos energéticos para Asia

El mercado global de LNG atraviesa un momento de expansión impulsado por la demanda de Asia y Europa, particularmente después de los cambios en el mercado energético internacional tras la crisis energética europea.

Sin embargo, el desarrollo de terminales de licuefacción requiere inversiones de miles de millones de dólares, contratos de compra a largo plazo y complejas redes de gasoductos para asegurar el suministro de gas.

En ese contexto, muchos proyectos propuestos en América del Norte han enfrentado retrasos o cancelaciones.

Estados Unidos se mantiene como el principal impulsor del crecimiento del LNG en la región, con múltiples terminales en operación o en construcción en Texas y Louisiana. México, por su parte, busca posicionarse como un punto estratégico para exportar gas natural licuado desde el Pacífico hacia Asia.

TE PUEDE INTERESAR: Gas natural: sólo estamos dejando ir las oportunidades

La cancelación de Vista Pacífico reduce parte de esa ambición, aunque el desarrollo de otras terminales podría mantener al país dentro del mapa energético global en los próximos años.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gas Natural
inversiones
Energía

Gerardo Garza Castilla

Gerardo Garza Castilla

Licenciado en Derecho y Finanzas con Honores. Me dedico a transformar la cultura laboral para impulsar el crecimiento digital en Vanguardia.

Selección de los editores
Puro atole

Puro atole
true

La narconómina del CJNG y el fracaso de AMLO de ‘atender las causas’
Jóvenes compradores priorizan viviendas que ofrezcan privacidad, cercanía al trabajo y un espacio propio que garantice autonomía familiar. FOTO: OMAR SAUCEDO

Jóvenes priorizan la privacidad y el patrimonio al comprar vivienda en Saltillo y la región
Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para 2026 han generado conversación en redes y medios. Según su lectura del tarot, el mundo entrará en un ciclo de transformación profunda marcado por conflictos, crisis políticas y cambios históricos.

Energías oscuras, guerras y caída de régimen... Mhoni Vidente advierte sobre el ‘Año del Loco’ en este 2026
El aumento de temperaturas y vientos intensos en varias regiones del país está generando un ambiente propicio para la dispersión de polvo y polen, factores que pueden detonar alergias respiratorias.

¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Sergio Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026, donde debutará con el nuevo equipo Cadillac.

Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026