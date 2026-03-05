Sempra cancela proyecto de gas natural en México: reduce la expansión para exportar

La empresa energética estadounidense Sempra decidió cancelar el desarrollo del proyecto de exportación de gas natural licuado Vista Pacífico LNG, una terminal planeada desde hace años en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. La decisión implica que México pierde parte de su capacidad potencial proyectada para exportar gas natural licuado (LNG) hacia mercados internacionales, principalmente Asia. De acuerdo con reportes del sector energético y documentos corporativos de la compañía, el proyecto dejó de avanzar después de que se terminara el acuerdo de desarrollo que Sempra mantenía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin ese esquema de asociación, el proyecto quedó sin la estructura necesaria para continuar su desarrollo. TE PUEDE INTERESAR: Inversión en gas de Coahuila: un posible ‘salvavidas’ energético ante guerra en Irán Vista Pacífico había sido concebido como una terminal de licuefacción de gas natural capaz de procesar aproximadamente el equivalente a 0.5 mil millones de pies cúbicos diarios (Bcf/d) de gas. Ese volumen habría permitido convertir gas natural transportado desde Estados Unidos en LNG para exportarlo por barco a mercados internacionales, particularmente en Asia, donde la demanda por este combustible sigue creciendo. La cancelación del proyecto reduce en esa misma magnitud el potencial de exportación que México había proyectado para su naciente industria de LNG.

Sempra Axes Vista Pacifico LNG Plan, Cutting Mexico’s Proposed Export Capacity: Mexico’s potential LNG export buildout has shrunk by about 0.5 Bcf/d after Sempra ended development plans for its long-proposed Vista Pacifico project. https://t.co/kwvUhdDQ8C pic.twitter.com/jKttGun0FS — Natural Gas Intel (@NGInews) March 5, 2026

UN PROYECTO DE HACE AÑOS El proyecto Vista Pacífico había sido anunciado originalmente hace casi una década como parte de una estrategia para aprovechar la creciente producción de gas natural en Estados Unidos —especialmente de la cuenca Permian— y exportarlo desde la costa del Pacífico mexicano. La lógica era transportar gas por gasoducto hacia Sinaloa, licuarlo en Topolobampo y enviarlo directamente a Asia. Desde el Pacífico mexicano, los buques podrían llegar a mercados asiáticos sin tener que cruzar el Canal de Panamá, lo que reduciría tiempos y costos logísticos. TE PUEDE INTERESAR: Aumentan 3.7% importaciones de gas natural a México Sin embargo, el proyecto nunca alcanzó una decisión final de inversión ni avanzó a fase de construcción, lo que durante años generó dudas en el sector sobre su viabilidad.

Noticias económicas del día: cae la inversión pública un 30% en enero; salen 5 mil 26 millones de dólares de inversión extranjera directa en el cuarto trimestre de 2025; Sempra Energy (EE.UU.) cancela proyecto con CFE. Así no hay manera de que crezca la economía. El gran... — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) March 5, 2026

HAY OTROS PROYECTOS Aunque la cancelación de Vista Pacífico representa un retroceso en la expansión proyectada del LNG en México, el país aún mantiene proyectos relevantes en desarrollo. El más avanzado es Energía Costa Azul LNG, ubicado en Ensenada, Baja California, también desarrollado por Sempra. Esa instalación se encuentra en construcción y se espera que se convierta en la primera terminal de exportación de gas natural licuado operativa en la costa mexicana del Pacífico. A diferencia de Vista Pacífico, Energía Costa Azul sí cuenta con contratos de suministro y compradores internacionales comprometidos, lo que ha permitido que el proyecto avance hacia su fase de operación. TE PUEDE INTERESAR: La guerra con Irán frena el flujo de petróleo y gas y expone los riesgos energéticos para Asia El mercado global de LNG atraviesa un momento de expansión impulsado por la demanda de Asia y Europa, particularmente después de los cambios en el mercado energético internacional tras la crisis energética europea. Sin embargo, el desarrollo de terminales de licuefacción requiere inversiones de miles de millones de dólares, contratos de compra a largo plazo y complejas redes de gasoductos para asegurar el suministro de gas.

Con Sempra, la CFE desarrollará una planta de licuefacción de gas natural para exportación en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. pic.twitter.com/pGOxayf6Ab — CFEmx (@CFEmx) November 11, 2022

En ese contexto, muchos proyectos propuestos en América del Norte han enfrentado retrasos o cancelaciones. Estados Unidos se mantiene como el principal impulsor del crecimiento del LNG en la región, con múltiples terminales en operación o en construcción en Texas y Louisiana. México, por su parte, busca posicionarse como un punto estratégico para exportar gas natural licuado desde el Pacífico hacia Asia. TE PUEDE INTERESAR: Gas natural: sólo estamos dejando ir las oportunidades La cancelación de Vista Pacífico reduce parte de esa ambición, aunque el desarrollo de otras terminales podría mantener al país dentro del mapa energético global en los próximos años.

Publicidad