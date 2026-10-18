IMSS tiene múltiples carencias... y subejerce 38% recursos

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    IMSS tiene múltiples carencias... y subejerce 38% recursos
    Pese a las carencias que ha reportado el personal en equipamiento e insumos, en el primer semestre del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró subejercicios. ARCHIVO VANGUARDIA
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En la compra de equipo médico y servicios de laboratorios e informática, mientras gastó de más en servicios personales

Pese a las carencias que ha reportado el personal en equipamiento e insumos, en el primer semestre del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró subejercicios en la compra de equipo médico y servicios de laboratorios e informática, mientras que gastó de más en servicios personales.

Sobre los subejercicios el más fuerte fue en Inversión Física, para la compra plurianual de equipo médico.

Más dolor en el IMSS: le pegan a anestesia

El Informe de Segundo Trimestre de la Situación Presupuestaria del IMSS reporta que, al cierre del mes de junio, se registró una variación de 3 mil 057 millones de pesos, equivalente a 38.1 por ciento menos respecto del presupuesto aprobado, producto del subejercicio en el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (BMI).

El reporte explica que ello se derivó de la recalendarización de diversos programas plurianuales para la adquisición de equipos electromecánicos.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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