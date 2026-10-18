IMSS tiene múltiples carencias... y subejerce 38% recursos

Pese a las carencias que ha reportado el personal en equipamiento e insumos, en el primer semestre del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró subejercicios en la compra de equipo médico y servicios de laboratorios e informática, mientras que gastó de más en servicios personales.

Sobre los subejercicios el más fuerte fue en Inversión Física, para la compra plurianual de equipo médico.