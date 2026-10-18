IMSS tiene múltiples carencias... y subejerce 38% recursos
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En la compra de equipo médico y servicios de laboratorios e informática, mientras gastó de más en servicios personales
Pese a las carencias que ha reportado el personal en equipamiento e insumos, en el primer semestre del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró subejercicios en la compra de equipo médico y servicios de laboratorios e informática, mientras que gastó de más en servicios personales.
Sobre los subejercicios el más fuerte fue en Inversión Física, para la compra plurianual de equipo médico.
El Informe de Segundo Trimestre de la Situación Presupuestaria del IMSS reporta que, al cierre del mes de junio, se registró una variación de 3 mil 057 millones de pesos, equivalente a 38.1 por ciento menos respecto del presupuesto aprobado, producto del subejercicio en el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (BMI).
El reporte explica que ello se derivó de la recalendarización de diversos programas plurianuales para la adquisición de equipos electromecánicos.