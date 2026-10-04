Senado alista comparecencias de secretarios de Estado; titular de Segob abrirá el ejercicio

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    Senado alista comparecencias de secretarios de Estado; titular de Segob abrirá el ejercicio
    El martes 6 el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, comparecerá en el pleno para detallar el informe de la dependencia. Cuartoscuro

Rosa Icela Rodríguez comparecerá este lunes, pero no ante el pleno, sino ante la Junta de Coordinación Política

CDMX.- Esta semana inician en el Senado de la República las comparecencias de las y los secretarios de Estado, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este lunes, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abrirá este ejercicio de rendición de cuentas, pero no ante el pleno, sino ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El encuentro está programado para comenzar a las 13 horas.

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El siguiente día, martes 6 de octubre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, comparecerá en el pleno para detallar el informe de la dependencia.

HARFUCH ASISTIRÁ EL MARTES 13

El 13 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asistirá a la Junta de Coordinación Política; y el miércoles 14, será el turno del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ante el pleno del Senado.

El 20 de octubre se llevará a cabo la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, en la Jucopo y ante las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC.

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La secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, acudirá a la comisión del ramo, el 5 de noviembre; mientras que Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, comparecerá el 12 de noviembre en la comisión del rubro.

Respecto de las comparecencias ante comisiones de los titulares de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y de Educación, Mario Delgado Carrillo, las fechas aún están por definirse.

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