Pisando los talones a Mario Delgado

Estos resultados afectan la formación profesional, erosionando la competitividad laboral, acompañada de bajos salarios. La crisis educativa afecta no sólo a los alumnos de escuelas públicas, sino que también a los de las privadas, ya que estos últimos, como futuros empresarios, carecerán del talento requerido para sus negocios. En el gobierno de Felipe Calderón —epítome del más rancio neoliberalismo—, se registraron los mejores resultados en PISA.

Los resultados de la prueba PISA, ejercicio que mide los conocimientos y habilidades de los estudiantes de 15 años en 91 países; 38 de ellos miembros de la OCDE , donde México quedó en el lugar 37, son los siguientes: En matemáticas, sólo el 30% de nuestros participantes alcanzaron el nivel 2, frente al 65% de la OCDE. Ningún alumno mexicano alcanzó el nivel de excelencia, entre 5 y 6. En lectura, logramos el 50%, nivel 2, y los estudiantes de la OCDE el 69%. En ciencias, con el 50%, nos ubicamos de nuevo en el nivel 2, ante el 74% de la OCDE.

En esta prueba ocupamos el lugar 64 entre 91 participantes, y somos la 13.ª economía del mundo, posición que será difícil mantener con estos resultados. Este ejercicio constituye un área de oportunidad para que los países hagan los ajustes necesarios, pero lejos de eso, el gobierno lo descalifica sin la mínima autocrítica. Por ello, la sociedad debe ejercer presión para corregir el rumbo, y que la educación vuelva a ser el camino idóneo para el ascenso social.

Peña Nieto cometió errores; sin embargo, a su favor, se tiene la reforma educativa que implementó su secretario de Educación, Aurelio Nuño, en la cual se eliminaron concesiones y privilegios a los sindicatos, se puso en el centro al maestro y se aprobaron prácticas de mejoramiento de la calidad educativa. Con el ascenso de la 4T al poder vino la contrarreforma, regresando las canonjías a las cúpulas sindicales del SNTE y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a cambio de votos para Morena y sus aliados. En esta situación surgió la Nueva Escuela Mexicana, acompañada de unos pésimos libros de texto.

El nuevo modelo educativo está impregnado de contenido ideológico, restando horas al aprendizaje de las matemáticas, plagado de odio, con un marcado acento en eventos históricos distorsionados. ¿De qué le sirve a un egresado saber cuántas plumas tenía el penacho de Moctezuma, aprender discursos contra Cortés y los españoles? Al ignorar sus impulsores que el mercado requiere profesionistas bien capacitados, están condenando a las nuevas generaciones a emplearse en actividades poco rentables y, probablemente, muchos de ellos en la informalidad o en el crimen.

Hay una diferencia abismal entre aquellos secretarios de Educación como José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez y Jesús Reyes Heroles con Mario Delgado, quien ha sido señalado como parte importante en el engranaje del huachicol fiscal, pues, siendo presidente de Morena, impulsó el ascenso de ese partido, gracias a las carretadas de dinero inyectadas en las campañas; por ello fue premiado con tan estratégica Secretaría. Por cierto, ha trascendido que el titular de Educación tiene a uno de sus hijos en el Colegio Alemán; uno bien machuchón y otro realizó estudios en el extranjero.

Ahora no se reprueba a los alumnos, se suprimen los exámenes de admisión, se da dinero a los ninis, lo que desalienta el estudio y la deserción, y se otorgan becas sin compromiso de lograr buenas calificaciones. Lo anterior nos recuerda aquellas palabras de que lo que se requiere es 99% de lealtad y 1% de capacidad. Los resultados de la prueba PISA confirman el grave deterioro de la educación en el gobierno de la 4T, siendo este el mayor daño que se le hace al país y a las nuevas generaciones. Estos resultados le están PISAndo los talones a Mario Delgado y muestran el fracaso del modelo educativo vigente.