Avanza en comisiones del Senado reforma para prohibir celulares en las aulas

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    Avanza en comisiones del Senado reforma para prohibir celulares en las aulas
    Los ajustes se deben analizar y votar próximamente en el Pleno. Cuartoscuro

Se aprobó con 27 votos a favor de Morena y aliados, así como de la oposición, las modificaciones legales

CDMX.- Con respaldo unánime, el Senado aprobó en comisiones el dictamen que plantea reformas a la Ley General de Educación para prohibir el uso de celulares al interior de los salones de clases.

En las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, se aprobó con 27 votos a favor de Morena y aliados, así como de la Oposición, las modificaciones legales que se deben analizar y votar próximamente en el Pleno.

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La prohibición se establecerá en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, salvo para fines pedagógicos, emergencias o motivos de discapacidad, inclusión o salud.

COMUNIDAD EDUCATIVA CONSTRUIRÁ SUS ACUERDOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Morena presentó el dictamen y alegó que la UNESCO ha documentado que la sola presencia del celular en el aula puede afectar la atención y el desempeño de los estudiantes.

Para educación media superior, cada comunidad educativa construirá sus acuerdos, y para el nivel superior, se fomentará el uso responsable con pleno respeto a la autonomía de las instituciones.

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Por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el senador morenista Alfonso Cepeda saludó el dictamen y aclaró que no se trataba “de prohibir, sino de generar conciencia sobre sus efectos”.

La IA, alegó, no podía sustituir a los maestros ni los vínculos humanos.

El avance a esta reforma pretende dar un blindaje legal a la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum y la SEP de que, a partir de noviembre próximo, los estudiantes de primaria y secundaria no podrán usar teléfonos móviles durante la jornada escolar, incluidos los recreos.

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