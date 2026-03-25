Senado aprueba el ingreso de 35 elementos del Ejército estadounidense en México para el Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 marzo 2026
    Senado aprueba el ingreso de 35 elementos del Ejército estadounidense en México para el Mundial 2026
    Senado aprueba el ingreso de 35 elementos del Ejército estadounidense en México para el Mundial 2026 Vanguardia

Para la capacitación de las Fuerzas Armadas de México, elementos de EU capacitarán la seguridad de México por 36 días

El 25 de marzo se reportó que, para optimizar la seguridad de la Copa Mundial 2026, México y Estados Unidos han decidido coordinar capacitaciones para sus elementos policiacos y militares.

Por ello, el Senado de México dio luz verde, con 110 votos a favor, a que personal del Ejército de los Estados Unidos entrara al territorio mexicano, con la intención de mejorar la logística de seguridad.

La noción ha causado atención, ya que la administración de Sheinbaum ha puesto la soberanía del país encima de las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre enviar tropas suyas contra el crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan listo operativo de seguridad para partidos de repechaje del Mundial 2026 en Nuevo León

Se destacó que el Senado permitirá el ingreso de 35 elementos militares de los Estados Unidos. Su labor se concentrará en la capacitación de operativos de las Fuerzas Armadas de México. El resultado del entrenamiento será expuesto para la Copa Mundial del 2026.

CAPACITACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS AL EJÉRCITO DE MÉXICO

Los elementos del ejército estadounidense trabajarán con operativos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Las prioridades son la reacción inmediata, el manejo de crisis y la seguridad estratégica.

El entrenamiento tendrá una duración de 36 días. La capacitación tendrá como puntos de concentración las sedes del Mundial 2026, siendo estas Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, conocidas por ser las más grandes metrópolis de México.

La capacitación tendrá la intención de proteger a los turistas extranjeros y a los ciudadanos de México. Se dispondrán actualizaciones a los protocolos de seguridad para asegurar a las masas contra un evento hostil, en un escenario complejo con varios factores.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo mantiene precios de Airbnb durante Copa del Mundo; suben hasta 386% en Monterrey

Se detalló, por parte del senador Carlos Lomelí Bolaños, que las capacitaciones no se limitarán para la Copa Mundial del 2026, ni solo con los Estados Unidos, sino que se tiene la intención de producir las capacitaciones con otros países aliados y así actualizar protocolos ante problemas globales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Antiterrorismo
Crimen Organizado
militares

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


Ejército Mexicano

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
A casi un mes de detectarse las manchas de crudo, el derrame ha contaminado el Corredor Arrecifal del Suroeste, afectando a comunidades pesqueras y fauna marina.

Impacta crudo 630 km de costa en el Golfo; Gobierno deslinda a Pemex por derrame
Sheinbaum responde a Riva Palacio tras acusaciones sobre Cuba y cárteles. La presidenta rechaza señalamientos y los califica como “ciencia ficción”.

‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos
Una de sus exigencias es que la ley no sea retroactiva, algo que sí está planteado en el proyecto.

Intentan jubilados de Pemex, Luz y Fuerza y CFE entrar a Cámara de Diputados
La reforma es retroactiva, es decir, aplica a las pensiones vigentes antes de la aprobación de la enmienda constitucional.

En medio de protestas, avalan reforma a ‘pensiones doradas’
El congresista Jamie Raskin, demócrata por Maryland y miembro de alto rango del comité, interroga a la secretaria de Seguridad Nacional, en la Cámara de Representantes.

Revela un congresista demócrata que Trump mostró un mapa clasificado en un vuelo en 2022

Un portavoz militar iraní ridiculizó el plan de paz de 15 puntos que, según Trump, se está debatiendo, y afirmó el miércoles que los estadounidenses solo estaban negociando entre ellos.

EU se prepara para desplegar tropas en medio de las afirmaciones de Trump de que las conversaciones con Irán han sido ‘muy buenas’
A mediados de la segunda mitad de 2025, el Senado mexicano aprobó cambios legislativos que contemplan aranceles de entre el 5 % y el 50 % a unos 1,463 productos.

China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional
El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

¿Podría un Castro convertirse en el sucesor de Díaz-Canel en Cuba?