Senado aprueba el ingreso de 35 elementos del Ejército estadounidense en México para el Mundial 2026

El 25 de marzo se reportó que, para optimizar la seguridad de la Copa Mundial 2026, México y Estados Unidos han decidido coordinar capacitaciones para sus elementos policiacos y militares.

Por ello, el Senado de México dio luz verde, con 110 votos a favor, a que personal del Ejército de los Estados Unidos entrara al territorio mexicano, con la intención de mejorar la logística de seguridad.

La noción ha causado atención, ya que la administración de Sheinbaum ha puesto la soberanía del país encima de las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre enviar tropas suyas contra el crimen organizado.

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Se destacó que el Senado permitirá el ingreso de 35 elementos militares de los Estados Unidos. Su labor se concentrará en la capacitación de operativos de las Fuerzas Armadas de México. El resultado del entrenamiento será expuesto para la Copa Mundial del 2026.