Senado aprueba el ingreso de 35 elementos del Ejército estadounidense en México para el Mundial 2026
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Para la capacitación de las Fuerzas Armadas de México, elementos de EU capacitarán la seguridad de México por 36 días
El 25 de marzo se reportó que, para optimizar la seguridad de la Copa Mundial 2026, México y Estados Unidos han decidido coordinar capacitaciones para sus elementos policiacos y militares.
Por ello, el Senado de México dio luz verde, con 110 votos a favor, a que personal del Ejército de los Estados Unidos entrara al territorio mexicano, con la intención de mejorar la logística de seguridad.
La noción ha causado atención, ya que la administración de Sheinbaum ha puesto la soberanía del país encima de las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre enviar tropas suyas contra el crimen organizado.
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Se destacó que el Senado permitirá el ingreso de 35 elementos militares de los Estados Unidos. Su labor se concentrará en la capacitación de operativos de las Fuerzas Armadas de México. El resultado del entrenamiento será expuesto para la Copa Mundial del 2026.
CAPACITACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS AL EJÉRCITO DE MÉXICO
Los elementos del ejército estadounidense trabajarán con operativos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Las prioridades son la reacción inmediata, el manejo de crisis y la seguridad estratégica.
El entrenamiento tendrá una duración de 36 días. La capacitación tendrá como puntos de concentración las sedes del Mundial 2026, siendo estas Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, conocidas por ser las más grandes metrópolis de México.
La capacitación tendrá la intención de proteger a los turistas extranjeros y a los ciudadanos de México. Se dispondrán actualizaciones a los protocolos de seguridad para asegurar a las masas contra un evento hostil, en un escenario complejo con varios factores.
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Se detalló, por parte del senador Carlos Lomelí Bolaños, que las capacitaciones no se limitarán para la Copa Mundial del 2026, ni solo con los Estados Unidos, sino que se tiene la intención de producir las capacitaciones con otros países aliados y así actualizar protocolos ante problemas globales.