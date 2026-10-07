Senado aprueba ley contra la trata y el abuso infantil

El Senado de la República aprobó una reforma que obliga a los hoteles y agencias de viajes en México a comprobar el parentesco de los adultos que viajen o se hospeden con menores de edad. La medida busca reforzar la seguridad de los niños y prevenir delitos graves dentro del sector turístico en todo el país.

Los alojamientos turísticos deberán pedir documentos que demuestren la tutela legal de los niños antes de brindar el servicio. Esta norma aplica para hoteles, moteles, plataformas de hospedaje y agencias de viajes.

Los adultos acompañantes deberán acreditar que son padres de familia o tutores legales, familiares directos con autorización o personas a cargo de la patria potestad o guarda y custodia.

Si el adulto no logra comprobar la relación o tutoría con el menor, el establecimiento tiene el derecho y la obligación de negar el hospedaje o el traslado.

¿POR QUÉ SE APROBÓ ESTA REFORMA?

El objetivo principal es proteger el interés superior de la niñez y combatir la explotación infantil en sitios turísticos. Con este ajuste a la Ley General de Turismo se busca erradicar casos de trata de personas, explotación sexual y sustracción de menores en hoteles e instalaciones del país.

Además, los prestadores de servicios turísticos tendrán que implementar protocolos obligatorios de prevención para detectar cualquier situación de riesgo de manera oportuna.