Senado aprueba ley contra la trata y el abuso infantil

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    Senado aprueba ley contra la trata y el abuso infantil
    MÉXICO, D.F., 09DICIEMBRE2014.- Niños que trabajan como limpiavidrios, cartoneros, D.F., etc. Los niños y niñas que realizan trabajos urbanos están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, la explotación sexual y el consumo y tráfico de estupefacientes. En la ciudad de México más de 100 mil niños trabajan en las calles, la mayoría no asiste a la escuela y pasan mas de 10 horas trabajando. FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM Isabel Mateos Hinojosa

Por unanimidad, la reforma en México obliga a hoteles y agencias de viaje a verificar la tutela de menores para su hospedaje.

El Senado de la República aprobó una reforma que obliga a los hoteles y agencias de viajes en México a comprobar el parentesco de los adultos que viajen o se hospeden con menores de edad. La medida busca reforzar la seguridad de los niños y prevenir delitos graves dentro del sector turístico en todo el país.

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Los alojamientos turísticos deberán pedir documentos que demuestren la tutela legal de los niños antes de brindar el servicio. Esta norma aplica para hoteles, moteles, plataformas de hospedaje y agencias de viajes.

Los adultos acompañantes deberán acreditar que son padres de familia o tutores legales, familiares directos con autorización o personas a cargo de la patria potestad o guarda y custodia.

Si el adulto no logra comprobar la relación o tutoría con el menor, el establecimiento tiene el derecho y la obligación de negar el hospedaje o el traslado.

¿POR QUÉ SE APROBÓ ESTA REFORMA?

El objetivo principal es proteger el interés superior de la niñez y combatir la explotación infantil en sitios turísticos. Con este ajuste a la Ley General de Turismo se busca erradicar casos de trata de personas, explotación sexual y sustracción de menores en hoteles e instalaciones del país.

Además, los prestadores de servicios turísticos tendrán que implementar protocolos obligatorios de prevención para detectar cualquier situación de riesgo de manera oportuna.

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¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado con 104 votos a favor. Debido a que la Cámara de Diputados ya la había respaldado previamente, el proyecto pasó directamente al Ejecutivo Federal.

La normativa entrará en vigor de manera oficial una vez que sea promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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