Llegan las prepas digitales del gobierno federal para ampliar cobertura en media superior

CDMX.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el Gobierno federal impulsará la creación de un nuevo modelo de “ciber bachillerato” como parte de la estrategia para ampliar la cobertura y diversificar las modalidades de educación media superior a partir de 2026.

El proyecto se enmarca en la meta presidencial de alcanzar una cobertura del 85% en este nivel educativo y garantizar que ningún joven se quede sin estudiar, mediante la construcción de nuevos planteles, ampliaciones, reconversiones y la incorporación de nuevas modalidades.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este lunes 8 de diciembre, Delgado explicó que el ciber bachillerato será una evolución del esquema de telebachilleratos, al incorporar mayor infraestructura y un modelo educativo más integral.

Detalló que estos planteles contarán con aulas de cómputo, espacios deportivos y culturales, áreas techadas y conectividad, además de contenidos académicos alineados al Marco Curricular Común del Bachillerato Nacional. “Queremos diferenciarlo del telebachillerato porque es otro concepto”, señaló.

Para 2026, la SEP prevé abrir 130 ciber bachilleratos, los cuales serán ubicados en comunidades donde la distancia entre la secundaria más cercana y un plantel de bachillerato supera los 45 minutos de traslado. Estas localidades fueron seleccionadas con base en estadísticas de matrícula y necesidades regionales.

“Van dirigidos a acercar las escuelas a donde viven las y los jóvenes”, subrayó el titular de la SEP, al señalar que el nuevo modelo permitirá ampliar oportunidades educativas y reducir la deserción por motivos geográficos.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que el ciber bachillerato forma parte del reordenamiento del sistema educativo, con el objetivo de ofrecer trayectorias más flexibles y facilitar el retorno de estudiantes que han abandonado sus estudios.

Precisó que el nuevo modelo será modular, lo que permitirá a los jóvenes reincorporarse sin perder años completos, además de ofrecer una formación integral con énfasis en la ciencia, las humanidades, el arte, la cultura y la actividad física. “Necesitamos que los jóvenes tengan una base científica y humanista, pero también amor por el arte y el ejercicio”, afirmó.

Indicó que los estudiantes recibirán el certificado del Bachillerato Nacional, al igual que en otros subsistemas, con una diferenciación en las horas dedicadas a competencias laborales. Estas formaciones técnicas serán avaladas por una red de universidades públicas, entre ellas la UNAM, el IPN y universidades autónomas estatales, con carreras actualizadas en áreas como semiconductores, robótica, electromovilidad, turismo, programación y servicios ambientales, entre otras. Con información de El Universal