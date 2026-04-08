Senado ratifica a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

El Senado de la República ratificó este 8 de abril de 2026 a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La ratificación se dio después de que el funcionario compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde expuso su propuesta de política diplomática y respondió cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios. Esto concluyó el proceso de designación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la salida de Juan Ramón de la Fuente. Él dejó el cargo por motivos de salud a inicios del mes.

COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES Durante la sesión, encabezada por el senador Alejandro Murat Hinojosa, Velasco Álvarez detalló su visión para la conducción de la política exterior mexicana. Con 38 años, se convierte en uno de los funcionarios más jóvenes en ocupar la titularidad de la cancillería. En su mensaje inicial ante senadoras y senadores, el nuevo canciller presentó diez ejes estratégicos que, según indicó, guiarán la actuación internacional del país durante su gestión.

VELASCO ÁLVAREZ PRESENTA DIEZ EJES PARA LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA Entre los principales lineamientos, Velasco Álvarez señaló que la política exterior tendrá como objetivo central contribuir al bienestar de la población mexicana. Explicó que esta meta se buscará mediante la defensa de la soberanía nacional, la promoción del crecimiento económico y el fortalecimiento de condiciones internacionales favorables para el desarrollo. El funcionario también destacó la importancia de reforzar la protección consular de los mexicanos en el exterior, así como mantener el compromiso con una migración ordenada, segura y regular. Asimismo, subrayó la participación activa de México en espacios multilaterales y el respeto al derecho internacional. Otro de los pilares mencionados fue la promoción universal de los derechos humanos como componente transversal de la política exterior.

CONTEXTO INTERNACIONAL Y PRIORIDADES DIPLOMÁTICAS Durante su comparecencia, el nuevo titular de la SRE se refirió al contexto global actual, señalando que el orden internacional atraviesa un proceso de reconfiguración. Indicó que México asumirá este escenario con responsabilidad y con una diplomacia orientada a la cooperación y al fortalecimiento de relaciones internacionales. Velasco Álvarez concluyó su mensaje ante el Senado destacando que la política exterior estará orientada al servicio de la población mexicana, enfatizando el papel de la diplomacia como instrumento para generar beneficios concretos para el país. Con la ratificación del Senado, el funcionario queda formalmente al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde donde encabezará la conducción de la política exterior mexicana en el nuevo periodo.

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