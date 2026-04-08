Senado ratifica a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

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México
/ 8 abril 2026
    Senado ratifica a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
    El Senado de la República avaló a Roberto Velasco Álvarez tras su comparecencia; asumirá la política exterior luego de la salida de Juan Ramón de la Fuente. SRE

Con 38 años, el funcionario presentó diez ejes de política exterior ante legisladores; prioriza bienestar, protección consular y multilateralismo

El Senado de la República ratificó este 8 de abril de 2026 a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La ratificación se dio después de que el funcionario compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde expuso su propuesta de política diplomática y respondió cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios.

Esto concluyó el proceso de designación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la salida de Juan Ramón de la Fuente. Él dejó el cargo por motivos de salud a inicios del mes.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cartones/sre-a-la-medida-MH19785180

COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

Durante la sesión, encabezada por el senador Alejandro Murat Hinojosa, Velasco Álvarez detalló su visión para la conducción de la política exterior mexicana. Con 38 años, se convierte en uno de los funcionarios más jóvenes en ocupar la titularidad de la cancillería.

En su mensaje inicial ante senadoras y senadores, el nuevo canciller presentó diez ejes estratégicos que, según indicó, guiarán la actuación internacional del país durante su gestión.

VELASCO ÁLVAREZ PRESENTA DIEZ EJES PARA LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA

Entre los principales lineamientos, Velasco Álvarez señaló que la política exterior tendrá como objetivo central contribuir al bienestar de la población mexicana. Explicó que esta meta se buscará mediante la defensa de la soberanía nacional, la promoción del crecimiento económico y el fortalecimiento de condiciones internacionales favorables para el desarrollo.

El funcionario también destacó la importancia de reforzar la protección consular de los mexicanos en el exterior, así como mantener el compromiso con una migración ordenada, segura y regular. Asimismo, subrayó la participación activa de México en espacios multilaterales y el respeto al derecho internacional.

Otro de los pilares mencionados fue la promoción universal de los derechos humanos como componente transversal de la política exterior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pese-a-su-salida-de-la-sre-juan-ramon-de-la-fuente-sera-cercano-a-la-4t-PI19776944

CONTEXTO INTERNACIONAL Y PRIORIDADES DIPLOMÁTICAS

Durante su comparecencia, el nuevo titular de la SRE se refirió al contexto global actual, señalando que el orden internacional atraviesa un proceso de reconfiguración. Indicó que México asumirá este escenario con responsabilidad y con una diplomacia orientada a la cooperación y al fortalecimiento de relaciones internacionales.

Velasco Álvarez concluyó su mensaje ante el Senado destacando que la política exterior estará orientada al servicio de la población mexicana, enfatizando el papel de la diplomacia como instrumento para generar beneficios concretos para el país.

Con la ratificación del Senado, el funcionario queda formalmente al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde donde encabezará la conducción de la política exterior mexicana en el nuevo periodo.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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