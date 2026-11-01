Senado suma casi 40 decretos aprobados y prepara nueva agenda para noviembre

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    Senado suma casi 40 decretos aprobados y prepara nueva agenda para noviembre
    También prevé reducir el rezago legislativo y reactivar encuentros parlamentarios internacionales. FOTO: CUARTOSCURO

En los primeros dos meses del periodo ordinario, la Cámara alta avaló proyectos sobre nacionalidad, pagos digitales e ingresos federales.

El Senado de la República ha aprobado casi 40 proyectos de decreto durante los primeros dos meses del actual periodo ordinario de sesiones. Entre los asuntos destacados se encuentran reformas constitucionales, nuevas disposiciones para los pagos digitales y electrónicos, así como la Ley de Ingresos de la Federación para 2027.

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El balance legislativo fue presentado por la Mesa Directiva, encabezada por el senador Higinio Martínez Miranda, quien señaló que durante noviembre continuarán los trabajos para atender los asuntos pendientes y fortalecer las relaciones parlamentarias con otros países.

¿QUÉ REFORMAS HA APROBADO EL SENADO?

Entre los proyectos avalados destaca la reforma constitucional relacionada con la nacionalidad única, además de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y la Ley de Ingresos de la Federación para 2027.

La Cámara alta también aprobó reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, orientadas a combatir prácticas de evasión y elusión fiscal, así como modificaciones a la Ley Federal de Derechos.

Estos proyectos forman parte de los asuntos legislativos abordados durante el periodo ordinario. Su alcance y aplicación dependen del contenido de cada disposición y de las etapas correspondientes del proceso legislativo.

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El Senado de la República ha aprobado casi 40 proyectos de decreto durante los primeros dos meses del actual periodo. FOTO: CUARTOSCURO

SENADO IMPULSA NUEVO PADRÓN DE CABILDEROS

Como parte de los cambios administrativos, Higinio Martínez promovió la creación de un nuevo Padrón de Cabilderos del Senado, un registro destinado a identificar a quienes realizan actividades de gestión e interlocución ante los legisladores.

De acuerdo con el balance presentado, el padrón no se había integrado oficialmente desde 2023 y tendrá vigencia permanente.

La medida se incorpora a las acciones de la Mesa Directiva para organizar las actividades de interlocución dentro de la Cámara alta.

BUSCAN REACTIVAR ENCUENTROS CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

En materia de diplomacia parlamentaria, Martínez planteó reactivar los encuentros interparlamentarios entre México y Estados Unidos, Canadá y Cuba.

El senador también informó que, después de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, buscará reunirse con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, para impulsar un encuentro con legisladores de ese país.

Asimismo, reportó reuniones con representantes diplomáticos de Jordania, Marruecos, Palestina, Corea del Sur y España, como parte de los esfuerzos para fortalecer los vínculos internacionales del Senado.

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¿QUÉ ACTIVIDADES QUEDAN PENDIENTES EN NOVIEMBRE?

Durante octubre comparecieron cinco integrantes del gabinete federal para informar sobre los avances relacionados con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para noviembre se prevé la continuidad de estas comparecencias, con la participación pendiente de las titulares de Bienestar y Energía, además de nuevas acciones para reducir el rezago legislativo.

Otro de los asuntos en la agenda es la entrega de la Medalla Belisario Domínguez. Martínez propuso otorgar las tres condecoraciones pendientes correspondientes a 2024, 2025 y 2026, reconocimiento que el Senado concede a mexicanos destacados por sus aportaciones y servicio al país.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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