Señalan internautas a AMLO por brote de sarampión en México

El aumento en los contagios de sarampión en el País polarizó la conversación digital en la última semana: por un lado se responsabilizó a gobiernos actuales y pasados y se denunciaron fallas en módulos y abasto, y en otros casos se defendió a la administración federal actual.

De acuerdo con el análisis de la conversación sociodigital que realizó la firma MW Group entre el 5 y el 11 de febrero, la incidencia de sarampión en el País fue uno de los temas que dominaron la red social X.

El 48 por ciento de los comentarios responsabilizó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por falta de prevención y vacunación contra el sarampión y recordaron que en ese sexenio se eliminó la Semana Nacional de Vacunación.

En tanto, el 13.5 por ciento de los comentarios respalda a la presidenta Claudia Sheinabum, quien señaló la responsabilidad de Estados Unidos en el brote en México. Además, comparten que Zoé Robledo, titular del IMSS, responsabilizó a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

10.6 por ciento criticó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por pedir a medios ser “prensa buena” en relación con la información relativa al sarampión. 7.1 por ciento indicó que en el Estado de México se impuso el uso obligatorio de cubrebocas.

FOSA EN SINALOA

Otro tema que predominó en la conversación fue el hallazgo de una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, ante lo cual destacaron los señalamientos de encubrimiento y críticas a autoridades federales y estatales por la violencia en Sinaloa.

El 40.4 por ciento de los comentarios acusa a la FGR de intentar ocultar el número de personas localizadas en la fosa. Además, rastreadoras denunciaron que elementos de la Marina inhiben la señal telefónica en la zona.

17.5 por ciento informa que al menos cinco de los cuerpos localizados en La Concordia corresponden a mineros desaparecidos. Destacan el hallazgo del geólogo José Manuel Castañeda Hernández, mientras que 15.8 por ciento critica al gobierno de Rubén Rocha Moya y a la presidenta Sheinbaum, pues acusan que no se ha resuelto la violencia en Sinaloa.

BAD BUNNY Y EL SUPER BOWL

La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX también dividió opiniones: combinó orgullo latino, humor y sorpresa por los invitados, junto con críticas por algunos elementos de la presentación y comentarios sobre su impacto en la audiencia.

37.7% de los comentarios del tema reconoció y destacó el show, señalando que

un latino estuvo al frente de uno de los eventos más importantes para Estados Unidos.