Señalan que economía de NL es un ‘imán’ de ciberdelincuentes

Betsabé Rocha, Secretaria de Economía, explicó que el dinamismo y la fuerte inversión que recibe el Estado no sólo atrae capital y talento, sino también a actores malintencionados que acceden a la información de las empresas en busca de beneficios económicos, por lo que el Gobierno estatal busca blindarlas.

El desarrollo económico de Nuevo León es un “imán” de ciberdelincuentes, por lo que la Entidad es primer lugar nacional en ataques digitales, con el 24% de los casos en el 2024, problemática que deja vulnerables a las empresas, particularmente a las pymes, señalaron autoridades de las Secretarías de Economía y Seguridad estatales.

Refirió que las pymes, que representan el 90% de las unidades económicas nuevoleonesas, resultan aún más atractivas para los ciberdelincuentes porque suelen tener equipos menos especializados con vulnerabilidades importantes en materia de ciberseguridad.

Datos de clientes, cuentas bancarias, facturas e información de nóminas, entre muchos otros elementos de la operación diaria son blancos fáciles de ataque para los pequeños empresarios y un solo déficit de seguridad digital puede resultar en la pérdida total de sus patrimonios, expuso Rocha.

Por ello, detalló, su dependencia colaboró con el Cluster de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Nuevo León en una plataforma web llamada “Pymes Ciberseguras”, que promete brindar resiliencia en ciberseguridad.

Esta herramienta, resaltó, incluye funciones de autodiagnóstico con recomendaciones concretas de mejora, como uso de contraseñas seguras, respaldo de información, protección de datos y uso seguro de redes, asÌ como canales de auxilio en caso de incidentes.

”Hace algunos años, cuando una pyme cerraba su negocio por la noche, bajaba la cortina metálica, cerraba con llave y sabía que había protegido su patrimonio, hoy las empresas dejan abierta una puerta invisible, la digital, por eso nace esta plataforma”, dijo Rocha.

Los ciberdelitos en Nuevo LeÛn se han mantenido al alza desde el 2021, con un aumento del 78% anual en ese año y aumentos anuales de entre 23% y 24% en los siguientes, indicó Jorge Sergio Ron, director general del C5.

Sin embargo, precisó, las cifras de ataques digitales en México no son exactas, dado que se trata de información proveniente de diversas fuentes, como corporaciones policiacas y el Inegi, lo que dificulta su centralización, de modo que omitió decir a cuantos casos equivalen las variaciones anuales.

”El dinero, la inversión, atraen delincuentes, y ellos buscan lograr algo, llámese información o conseguir dinero de las empresas”, sostuvo.

Vendrá Ebrard

Con el objetivo de estar todo el día en el evento InnovaFest, impulsado por su dependencia para apoyar a la innovación de emprendedores y de las propias empresas, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía federal, visitará Nuevo León el 29 de mayo, anunció Rocha.