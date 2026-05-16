Polemizan por llegada del ex boxeador ‘El Travieso’ a Morena

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    Polemizan por llegada del ex boxeador ‘El Travieso’ a Morena
    “El Travieso” Arce incursionó en la política en 2024 al anunciar que buscarÌa ser candidato a diputado federal por Hermosillo, Sonora, dentro de la coalición encabezada por el PAN, PRI y PRD, de la cual Gálvez era la candidata presidencial. REFORMA

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña pidió a su partido que no acepte la incorporación de “El travieso” Arce

La llegada del ex púgil Jorge “El Travieso” Arce a Morena causó ayer polémica, luego de que en la campaña presidencial de 2024 se subió al ring de la opositora Xóchitl Gálvez.

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña pidió a su partido que no acepte la incorporación de “El travieso” Arce.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desastre-en-penales-con-rocha-moya-documentan-sobornos-a-custodios-OG20733379

La legisladora petista Diana Karina Barreras, esposa del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, había celebrado en un video reciente que “El Travieso” estuviese ahora del “lado correcto de la historia”.

”Estoy con mi amigo ‘El Travieso’ Arce que ahora está del lado correcto de la historia”, dijo diputada, quien estaba sentada al lado suyo.

Arce intervino enseguida para contar que “en algún tiempo éramos grandes amigos, pero por cuestiones políticas, nos distanciamos un poco y nos separamos, pero la vida nos ha vuelto a unir y hoy juntos vamos a echar el ligazo con esta mujer ch$%&%”.

Ayer, el senador Fernández Noroña se inconformó: ”Espero que la Comisión de Morena que analiza la aceptación de figuras provenientes de otros partidos, no acepte la incorporación de “Travieso” Arce a nuestras filas”, planteÛ en su cuenta de X.

“El Travieso” Arce incursionó en la política en 2024 al anunciar que buscarÌa ser candidato a diputado federal por Hermosillo, Sonora, dentro de la coalición encabezada por el PAN, PRI y PRD, de la cual Gálvez era la candidata presidencial.

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