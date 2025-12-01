Sentencian a 12 años a hombre por transporte de 16 migrantes, en Nuevo León

México
/ 1 diciembre 2025
    Sentencian a 12 años a hombre por transporte de 16 migrantes, en Nuevo León
    Un hombre fue sentenciado a 12 años de prisión por trasladar a 16 migrantes, originarios de Guatemala y Honduras, entre ellos dos menores de edad, en Nuevo León. FOTO: ESPECIAL

El juez dictó sentencia de 12 años de prisión y el pago de siete mil 500 días de multa a 721 mil 650 pesos

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue sentenciado a 12 años de prisión por trasladar a 16 migrantes, originarios de Guatemala y Honduras, entre ellos dos menores de edad, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de Víctor “H” por delitos considerados en la Ley de Migración.

El juez dictó sentencia de 12 años de prisión y el pago de siete mil 500 días de multa a 721 mil 650 pesos, por su participación en la comisión del delito de transporte ilícito de migrantes con el agravante de trasladar también extranjeros menores de edad.

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron al sujeto, el 21 de abril de 2022 sobre la carretera Monterrey-Reynosa, en el municipio de Los Ramones.

El Ministerio Público Federal (MPF) mediante audiencia de juicio oral, obtuvo la sentencia condenatoria antes referida

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

