Conato de incendio provoca la evacuación de 300 trabajadores de fábrica, en NL

México
/ 1 diciembre 2025
    Conato de incendio provoca la evacuación de 300 trabajadores de fábrica, en NL
    Un corto circuito provocó un conato de incendio en la empresa Kemet, en Guadalupe, NL, lo que obligó a evacuar a 300 trabajadores del turno nocturno; no hubo lesionados. Cortesía

Autoridades de Protección Civil evacuaron a 300 empleados de la fábrica Kemet tras registrarse un conato de incendio en el cuarto de hornos, sin reporte de lesionados

Monterrey, Nuevo León.- Un conato de incendio que se habría originado por un corto circuito en el cuarto de hornos de una fábrica en Guadalupe, Nuevo León dejó 300 trabajadores evacuados.

Los hechos se registraron cerca de la medianoche del domingo en la empresa Kemet, ubicada en el cruce de Eloy Cavazos e Israel Cavazos en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a tres las víctimas mortales tras fuerte explosión por pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

Protección Civil del estado informó que se recibió al c4 el reporte de un incendio en una fábrica en donde se corroboró un conato en el cuarto de hornos.

Personal de la corporación en conjunto con Protección Civil de Guadalupe se encargaron de desalojar a los 300 trabajadores del turno nocturno.

No se registraron personas lesionadas ni perdidas humanas que lamentar”, precisó la corporación estatal.

El trabajo de enfriamiento se hizo cargo Bomberos de Guadalupe.

Temas


Bomberos
incendios

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los excesos de la temporada navideña, sobre todo en las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable
Este accidente al norte de la ciudad exhibió de nueva cuenta el riesgo que corren los peatones.

Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no se encuentra en ninguna de las tres condiciones que, según López Obrador, podrían sacarlo de su retiro político.

Sheinbaum descarta escenarios que harían volver a AMLO a la vida pública
Será este martes cuando, en audiencia de seguimiento, un juez determine la situación jurídica definitiva de los policías.

Policías de San Luis Potosí enfrentan proceso por siete cuerpos hallados en Zacatecas
El nuevo documental sobre Emma Coronel expone cómo pasó de una adolescencia rural marcada por carencias a una relación clandestina, controlada y llena de asimetrías con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

‘Para mí era normal’... Emma Coronel revela como fue su vida junto a ‘El Chapo’ Guzmán
La Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 208 millones de pesos para emitir los pagos correspondientes al fin de año de los diputados y senadores que pertenecen a la 66 Legislatura.

Legisladores celebrarán aguinaldo y bonos con una bolsa de más de 208 mdp
El gobernador Manolo Jiménez, acompañado de su esposa Paola Rodríguez y la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez, encienden el pino monumental de Villamagia Coahuila 2025.

Manolo Jiménez inaugura Villamagia Coahuila 2025 con el encendido del pino monumental en Múzquiz
La empresa se declaró en bancarrota, en medio de un proceso por un presunto fraude de su fundador.

Quiebra autopartera en EU y arrastra a 100 firmas mexicanas