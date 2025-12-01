Conato de incendio provoca la evacuación de 300 trabajadores de fábrica, en NL
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridades de Protección Civil evacuaron a 300 empleados de la fábrica Kemet tras registrarse un conato de incendio en el cuarto de hornos, sin reporte de lesionados
Monterrey, Nuevo León.- Un conato de incendio que se habría originado por un corto circuito en el cuarto de hornos de una fábrica en Guadalupe, Nuevo León dejó 300 trabajadores evacuados.
Los hechos se registraron cerca de la medianoche del domingo en la empresa Kemet, ubicada en el cruce de Eloy Cavazos e Israel Cavazos en el referido ayuntamiento.
TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a tres las víctimas mortales tras fuerte explosión por pirotecnia en Pesquería, Nuevo León
Protección Civil del estado informó que se recibió al c4 el reporte de un incendio en una fábrica en donde se corroboró un conato en el cuarto de hornos.
Personal de la corporación en conjunto con Protección Civil de Guadalupe se encargaron de desalojar a los 300 trabajadores del turno nocturno.
“No se registraron personas lesionadas ni perdidas humanas que lamentar”, precisó la corporación estatal.
El trabajo de enfriamiento se hizo cargo Bomberos de Guadalupe.