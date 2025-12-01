Conato de incendio provoca la evacuación de 300 trabajadores de fábrica, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un conato de incendio que se habría originado por un corto circuito en el cuarto de hornos de una fábrica en Guadalupe, Nuevo León dejó 300 trabajadores evacuados.

Los hechos se registraron cerca de la medianoche del domingo en la empresa Kemet, ubicada en el cruce de Eloy Cavazos e Israel Cavazos en el referido ayuntamiento.

Protección Civil del estado informó que se recibió al c4 el reporte de un incendio en una fábrica en donde se corroboró un conato en el cuarto de hornos.