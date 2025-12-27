Sentencian a 38 años de prisión a mujer por feminicidio de una niña de 6 años en Ensenada

Una mujer fue sentenciada a 38 años, 1 mes y 15 días de prisión tras acreditarse su responsabilidad en el feminicidio de una niña de 6 años, a quien tenía bajo su cuidado y a quien ocasionó lesiones graves en la cabeza en hechos registrados en el municipio de Ensenada, Baja California.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, informó este 26 de diciembre sobre la sentencia dictada contra Fabiola Cruz Hernández, luego del proceso judicial en su contra.

FEMINICIDIO DE NIÑA DE 6 AÑOS OCURRIÓ EN MARZO DE 2023

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2023 en un domicilio ubicado en la zona centro de Ensenada. En el lugar se encontraba la menor identificada como Aitana Nikol, quien era hijastra de la sentenciada.

Las autoridades determinaron que en ese domicilio se ejerció violencia física contra la menor, lo que le provocó lesiones severas en la cabeza. Al día siguiente, el 23 de marzo, la niña fue trasladada por su padre al Hospital Velmar, donde fue atendida por personal médico.

En ese momento, la pareja sentimental del padre de la menor aseguró que la niña se había caído de una altura similar a su estatura, versión que fue difundida en su momento.

Sin embargo, la menor perdió la vida alrededor de la medianoche del mismo día, como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo derivado de los golpes recibidos.

MENOR PRESENTABA MUESTRAS DE VIOLENCIAS PREVIAS A LAS QUE LE CAUSARON LA MUERTE

Durante el desarrollo de la investigación ministerial, la Fiscalía estableció que la niña presentaba otras huellas de violencia física previas, las cuales no correspondían únicamente a la última agresión, lo que permitió fortalecer la teoría del caso presentada ante la autoridad judicial.

Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez de Enjuiciamiento determinó la responsabilidad penal de Fabiola Cruz Hernández en el delito de feminicidio en agravio de la menor de 6 años.

Además de la condena de prisión, el juez ordenó el pago de 524 mil 924.90 pesos por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía de Baja California destacó que la sentencia forma parte de las acciones emprendidas por la institución para investigar y sancionar los delitos cometidos en agravio de mujeres, niñas y adolescentes, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.