$!Detienen a hombre en Sonora por tentativa de homicidio cometido en Baja California tras deportación de EU

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Adrián “N”, de 34 años de edad, señalado por el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja en número de dos, cometido en Ensenada, Baja California. La detención se llevó a cabo en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, como parte de una acción de colaboración institucional entre la FGJES y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC).

DETENCIÓN TRAS DEPORTACIÓN DESDE ESTADOS UNIDOS De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Sonora, el imputado fue inicialmente asegurado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (US Border Patrol) debido a su estancia irregular en territorio estadounidense. Posteriormente, tras su deportación a México, fue entregado a autoridades mexicanas, momento en el que elementos de la AMIC ejecutaron el mandamiento judicial vigente en su contra, para ser puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en Baja California.

DETENIDO ES INVESTIGADO POR ATAQUE A UNA FAMILIA EN BAJA CALIFORNIA Según la causa penal, los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2021 en el municipio de Ensenada, Baja California, cuando el imputado presuntamente arribó a un domicilio acompañado de dos personas. En el lugar, de acuerdo con la investigación ministerial, los agresores habrían realizado disparos con arma de fuego larga en contra de Juan Carlos “N” y María Guadalupe “N”. Durante la agresión, María Guadalupe “N” resultó lesionada en una pierna luego de proteger a un menor de edad. Posteriormente, uno de los acompañantes del imputado habría efectuado nuevos disparos contra Juan Carlos “N”, sin lograr lesionarlo. COORDINACIÓN ENTRE FISCALÍAS La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la acción se realizó en atención a una solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía General del Estado de Baja California. Asimismo, la institución señaló que mantiene coordinación con autoridades estatales y federales para la localización y detención de personas requeridas por delitos de alto impacto.

IMPUTADO ES PUESTO A DISPOSICIÓN DE AUTORIDADES DE BAJA CALIFORNIA Tras su detención en San Luis Río Colorado, el imputado fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades competentes en Baja California, donde continuará el proceso legal correspondiente. La FGJES informó que este tipo de acciones forman parte del fortalecimiento de la coordinación operativa e institucional para evitar que personas señaladas por hechos violentos evadan la acción de la justicia mediante desplazamientos dentro o fuera del país. La información fue difundida el 16 de junio a través de los canales oficiales en redes sociales de la Fiscalía de Sonora, como parte de las actualizaciones sobre acciones de colaboración interinstitucional.

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