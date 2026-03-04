Sentencian a miembro de la Familia Michoacana que extorsionaba a comerciantes en San Mateo Atenco

México
/ 4 marzo 2026
    Sentencian a miembro de la Familia Michoacana que extorsionaba a comerciantes en San Mateo Atenco
    El sentenciado fue hallado responsable de exigir 500 mil pesos y pagos mensuales a un comerciante en San Mateo Atenco en 2022 Fiscalía del Estado de México

Fiscalía del Estado de México obtiene 47 años de prisión contra Luis Manuel de la Fuente por extorsión a comerciantes en San Mateo Atenco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 47 años de prisión en contra de Luis Manuel de la Fuente Morales, presunto integrante de la Familia Michoacana, tras acreditarse su participación en el delito de extorsión cometido en el municipio de San Mateo Atenco.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron en septiembre de 2022 y derivaron en una investigación ministerial que permitió la identificación, detención y posterior procesamiento del ahora sentenciado.

LUIS MANUEL EXIGÍA EL PAGO DE 500 MIL PESOS Y 50 MIL PESOS MENSUALES A COMERCIANTES

Según las primeras indagatorias realizadas por el Agente del Ministerio Público, en septiembre de 2022 Luis Manuel de la Fuente Morales y otros cuatro individuos acudieron a un establecimiento comercial tipo bar ubicado en San Mateo Atenco.

En ese lugar, los implicados se habrían ostentado como integrantes de un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán. Durante la irrupción, sacaron armas de fuego y amagaron a la víctima para exigirle el pago de 500 mil pesos, así como 50 mil pesos mensuales a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales y no causarle daño.

Tras las amenazas, los sujetos entregaron a la víctima un teléfono celular, el cual sería utilizado para mantener comunicación y realizar las exigencias económicas mediante llamadas y mensajes intimidatorios.

INVESTIGACIÓN Y ORDEN DE APREHENSIÓN

Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, inició la carpeta de investigación correspondiente. Como parte de las diligencias, se recabaron datos de prueba que permitieron identificar a Luis Manuel de la Fuente Morales por su posible participación en el delito de extorsión.

Con los elementos integrados, una autoridad judicial otorgó una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, el mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de seguridad.

El detenido fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional competente.

SENTENCIAN A 47 AÑOS DE PRISIÓN INTEGRANTE DE LA FAMILIA MICHOACANA POR EXTORSIÓN A COMERCIANTES

Durante el proceso penal, el órgano jurisdiccional analizó los elementos de prueba presentados por la Representación Social. Tras su valoración, el juez determinó la plena participación de Luis Manuel de la Fuente Morales en el delito de extorsión.

Como resultado, fue dictada una sentencia condenatoria de 47 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que mantiene habilitados diversos canales para que la ciudadanía denuncie cualquier hecho delictivo.

Entre ellos se encuentran el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex, disponible de manera gratuita para dispositivos con sistemas iOS y Android.

Temas


Crimen Organizado
Extorsiones
sentencias

Localizaciones


Edomex

Organizaciones


Familia Michoacana

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

