Sentencian a miembro de la Familia Michoacana que extorsionaba a comerciantes en San Mateo Atenco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 47 años de prisión en contra de Luis Manuel de la Fuente Morales, presunto integrante de la Familia Michoacana, tras acreditarse su participación en el delito de extorsión cometido en el municipio de San Mateo Atenco.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron en septiembre de 2022 y derivaron en una investigación ministerial que permitió la identificación, detención y posterior procesamiento del ahora sentenciado.

LUIS MANUEL EXIGÍA EL PAGO DE 500 MIL PESOS Y 50 MIL PESOS MENSUALES A COMERCIANTES

Según las primeras indagatorias realizadas por el Agente del Ministerio Público, en septiembre de 2022 Luis Manuel de la Fuente Morales y otros cuatro individuos acudieron a un establecimiento comercial tipo bar ubicado en San Mateo Atenco.

En ese lugar, los implicados se habrían ostentado como integrantes de un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán. Durante la irrupción, sacaron armas de fuego y amagaron a la víctima para exigirle el pago de 500 mil pesos, así como 50 mil pesos mensuales a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales y no causarle daño.

Tras las amenazas, los sujetos entregaron a la víctima un teléfono celular, el cual sería utilizado para mantener comunicación y realizar las exigencias económicas mediante llamadas y mensajes intimidatorios.