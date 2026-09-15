$!SEP condena asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio en Morelos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de la Universidad de Granada (UGR), quien realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). A través de un comunicado, la dependencia federal expresó sus condolencias y solidaridad a la familia de la joven, así como a sus amistades y a las comunidades universitarias de la UGR y la UAEM. También se sumó a los pronunciamientos realizados por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y el Gabinete de Seguridad, que señalaron que el crimen será investigado. “La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamenta profundamente y expresa su más enérgica condena por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, quien se encontraba realizando una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)”, señaló la dependencia.

SEP PIDE UNA INVESTIGACIÓN POR EL ASESINATO DE CLAUDIA TACORONTE La Secretaría de Educación Pública hizo suyas las exigencias de las comunidades universitarias para esclarecer el asesinato y pidió a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva y expedita. “La SEP se mantendrá atenta a las investigaciones y, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), brindará todo el apoyo necesario a la familia de Claudia, a la UAEM y a la Universidad de Granada”, indicó. El pronunciamiento se dio mientras la Fiscalía General del Estado de Morelos continúa con las investigaciones para identificar y localizar al responsable del ataque. El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la institución intervino desde el primer momento bajo el protocolo establecido para muertes violentas de mujeres.

FISCALÍA DE MORELOS BUSCA AL PRESUNTO AGRESOR El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas del sábado. Cámaras de vigilancia vecinal captaron posteriormente al presunto agresor cuando escapaba con una mochila, aproximadamente a las 20:50 horas. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, Claudia Tacoronte murió alrededor de las 21:10 horas, antes de que llegaran los servicios de emergencia. Vecinos también señalaron que las llamadas realizadas a los números de emergencia no fueron atendidas durante más de media hora. “Se tardaron más de media hora en dar respuesta, le estuvimos marcando a los números de emergencia y no contestaban, nos mandaban a buzón, nos desviaban la llamada, nos dejaban en lista de espera”, relató un testigo en un video difundido en redes sociales. La Fiscalía solicitó las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas y citó a varios testigos para obtener información que permita identificar y localizar al responsable. Hasta el momento no se ha informado sobre alguna persona detenida. Testigos describieron al presunto atacante como un hombre de baja estatura, quien vestía una sudadera blanca y llevaba una mochila negra. Según esos testimonios, huyó por la calle Los Pinos con dirección a Santa Inés.

FISCALÍA NO DESCARTA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Tras circular inicialmente la hipótesis de que el ataque pudo estar relacionado con un intento de asalto, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar señaló que no se descarta ninguna línea de investigación. “No descartamos tampoco otra cuestión u otro móvil que pudiera presentarse, porque también había indicios, información de otra situación”, declaró. La Fiscalía continúa con la recopilación de videos y testimonios como parte de las diligencias para determinar las circunstancias del asesinato y establecer el móvil. COMUNIDAD DE LA UAEM RINDE HOMENAJE A CLAUDIA TACORONTE Este lunes 14 de septiembre, estudiantes y docentes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM realizaron un homenaje a Claudia Tacoronte Aguilera. Durante el acto, integrantes de la comunidad universitaria realizaron un pase de lista y guardaron un minuto de silencio en memoria de la estudiante española, además de exigir el esclarecimiento del feminicidio. Claudia se encontraba en Morelos como parte de un programa de intercambio académico con la Universidad de Granada.

ESPAÑA DA SEGUIMIENTO A REPATRIACIÓN DEL CUERPO El cónsul Marcos Rodríguez Cantero se reunió este lunes con el fiscal de Morelos y con la gobernadora Margarita González Saravia para abordar la entrega y repatriación del cuerpo de Claudia Tacoronte, además de conocer los avances de la investigación. La Secretaría de Educación Pública informó que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, brindará apoyo a la familia de la estudiante y a las instituciones universitarias involucradas mientras continúan las investigaciones en Morelos.

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