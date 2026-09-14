Familia de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos, exige justicia

La familia de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, exigió respuestas tras el asesinato de la joven universitaria en Cuautla, Morelos . El caso ha generado indignación y popularidad en redes por la falta de garantías de seguridad para estudiantes de intercambio en la entidad.

A través de un mensaje en redes sociales, la hermana de la víctima criticó la postura de las autoridades y denunció que el presunto responsable continúa libre. Asimismo, cuestionó la falta de protección para alumnos locales y extranjeros que acuden a zonas con altos índices de violencia.

”¿Tenemos que normalizar que en menos de un mes asesinan a tres mujeres en la misma universidad?”, expresó la hermana de Claudia al denunciar la falta de transparencia institucional, cuestionando el manejo de la información oficial.

¿CÓMO FUE EL ASESINATO DE CLAUDIA TACORONTE?

El crimen ocurrió dentro de la Casa de la Cultura de Cuautla durante las actividades de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La estudiante fue atacada con un arma blanca en el inmueble.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio. Entre las principales líneas de investigación se contempla un intento de asalto o una agresión en la vía pública donde la joven habría intentado refugiarse en el lugar.