Familia de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos, exige justicia

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    Familia de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos, exige justicia
    Claudia Tacoronte, alumna española de 21 años asesinada en Cuautla, Morelos. VANGUARDIA

La hermana de Claudia Tacoronte denuncia que el presunto agresor sigue libre y crítica los riesgos para alumnos de intercambio.

La familia de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, exigió respuestas tras el asesinato de la joven universitaria en Cuautla, Morelos. El caso ha generado indignación y popularidad en redes por la falta de garantías de seguridad para estudiantes de intercambio en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-video-del-presunto-asesino-de-claudia-tacoronte-huyendo-en-cuautla-morelos-MM23496857

A través de un mensaje en redes sociales, la hermana de la víctima criticó la postura de las autoridades y denunció que el presunto responsable continúa libre. Asimismo, cuestionó la falta de protección para alumnos locales y extranjeros que acuden a zonas con altos índices de violencia.

”¿Tenemos que normalizar que en menos de un mes asesinan a tres mujeres en la misma universidad?”, expresó la hermana de Claudia al denunciar la falta de transparencia institucional, cuestionando el manejo de la información oficial.

¿CÓMO FUE EL ASESINATO DE CLAUDIA TACORONTE?

El crimen ocurrió dentro de la Casa de la Cultura de Cuautla durante las actividades de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La estudiante fue atacada con un arma blanca en el inmueble.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio. Entre las principales líneas de investigación se contempla un intento de asalto o una agresión en la vía pública donde la joven habría intentado refugiarse en el lugar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/espana-exige-justicia-por-muerte-de-claudia-tacoronte-en-morelos-no-descartan-otras-lineas-de-investigacion-FM23495563

Ante lo sucedido, autoridades estatales y federales señalaron que mantienen comunicación con el Consulado de España. Por su parte, la Universidad de Granada anunció la suspensión de actividades en señal de duelo y frenó los convenios de movilidad académica con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) hasta garantizar la seguridad de sus alumnos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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