Será Claudia Sheinbaum la primera en denunciar ciberacoso en su contra

“ Podría ser la primera en denunciar el ciberacoso en mi contra ”, expresó Sheinbaum al referirse a los materiales alterados que han sido difundidos en internet y que buscan desacreditarla públicamente.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum logra acuerdo con Google, Meta y TikTok para atender la violencia de género y el ciberacoso

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que este tipo de agresiones forman parte de las nuevas formas de violencia digital , fenómeno que ha crecido con el avance de la tecnología y el uso masivo de redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que podría convertirse en una de las primeras personas en utilizar los nuevos mecanismos de denuncia contra el ciberacoso en plataformas digitales , luego de que en redes sociales circularan contenidos manipulados con inteligencia artificial en su contra.

La presidenta explicó que los usuarios que enfrentan este tipo de ataques pueden denunciar directamente dentro de las plataformas digitales o presentar una acusación formal ante el Ministerio Público, dependiendo de la gravedad del caso.

PLATAFORMAS DIGITALES COLABORARÁN CONTRA LA VIOLENCIA

El anuncio ocurre en el contexto de un acuerdo de colaboración entre el Gobierno de México y diversas empresas tecnológicas para combatir el ciberacoso y la violencia digital.

Entre las plataformas que participarán en esta cooperación se encuentran:

• YouTube

• TikTok

• Meta

• Google

La presidenta subrayó que la colaboración será voluntaria, pero consideró que representa un paso importante para enfrentar las agresiones que ocurren en internet.

“Las mujeres viven la violencia de manera distinta y es importante que las plataformas quieran apoyar”, señaló al explicar que las herramientas tecnológicas deben contribuir a construir entornos digitales más seguros.

Sheinbaum también recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México impulsó la creación de un registro de violentadores, una base de datos que posteriormente fue restringida por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando únicamente para uso interno de las autoridades.

DEBATE SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y REDES SOCIALES

La mandataria señaló que el avance de la tecnología y el uso de inteligencia artificial obliga a abrir una discusión pública sobre los límites entre la libertad de expresión y la violencia digital.

Uno de los casos mencionados en el contexto de este debate fue la queja presentada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, ante el Instituto Nacional Electoral, contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de ejercer violencia política de género.

Según explicó Hernández, pese a que existía una medida cautelar para retirar contenido ofensivo, ni el usuario denunciado ni la plataforma digital cumplieron con la orden.

“Hay que discutir hasta dónde es libertad de expresión y hasta dónde es violencia”, expresó Sheinbaum al referirse a contenidos que pueden incluir ataques personales, burlas sobre la apariencia física o mensajes de hostigamiento.

VIOLENCIA DIGITAL, TECNOLOGÍA Y NUEVOS RETOS

El debate también incluye otros temas relacionados con la protección de menores y el uso de redes sociales, un fenómeno que se ha expandido rápidamente en los últimos años.

Entre los puntos que se analizan dentro del gobierno se encuentran:

• Posible regulación del uso de celulares en escuelas

• Estrategias para combatir violencia digital contra mujeres

• Protocolos con empresas tecnológicas y de transporte digital

• Fortalecimiento de la Policía Cibernética

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CIBERACOSO EN MÉXICO

• La Policía Cibernética ha eliminado cientos de contenidos vinculados con reclutamiento criminal en internet

• La inteligencia artificial permite crear imágenes o videos falsos que pueden difundirse rápidamente en redes

• Las denuncias por violencia digital han aumentado con el crecimiento del uso de plataformas

TE PUEDE INTERESAR: 34 personas fallecidas y 12 mil 556 contagios por sarampión en México

La presidenta también informó que decidió no proceder legalmente contra Elon Musk, luego de que el empresario la relacionara con el narcotráfico en redes sociales. En su lugar, insistió en la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre los límites del discurso en internet y la protección de usuarios, especialmente mujeres y menores de edad.

“Tenemos que debatir como sociedad hacia dónde queremos ir en el uso de las redes sociales”, concluyó la mandataria al subrayar que la conversación debe incluir a autoridades, plataformas digitales y familias.