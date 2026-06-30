Seremos inflexibles en la defensa del movimiento, asegura Ariadna Montiel

CDMX.- La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que serán inflexibles en la defensa de sus liderazgos, entre ellos los gobernadores acusados de corrupción. Insistió en que quien acusa debe exhibir las pruebas, de lo contrario, sigue siendo parte de una campaña de desinformación y desprestigio del partido.

El fin de semana, el periódico The New York Times publicó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, están siendo investigados por el Gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción, además de que menos 12 funcionarios mexicanos son informantes para la Administración de Donald Trump. “Insistimos a los conservadores a la Oposición, a todos aquellos que han hecho de su vida la mentira: vamos a mantener una postura inflexible en defensa nuestro movimiento, de los integrantes de nuestro movimiento”, aseveró. “Y seguimos manteniendo la misma postura: que quien tiene pruebas que las presentes, y que las autoridades juzguen a quien tienen que juzgar”.

DESMONTARÁN “MENTIRAS” En conferencia de prensa, Montiel informó que el sábado cenó con Durazo para hablar del tema, y el también presidente del Consejo Nacional de Morena le entregó la carta que envió al New York Times como desmentido.

“Seguiremos desmontando estas mentiras y decir que vamos a actuar con dignidad defendiendo nuestra soberanía y por eso es tan importante y hemos centrado todos los esfuerzos organizativos y de debate público (en las asambleas) en defensa de la soberanía, contra el injerencismo, pero sobre todo contra una oposición irresponsable”, afirmó. “Nuestro movimiento es un movimiento que está unido, que además es un movimiento vigoroso grande, entusiasta, lo hemos visto como nuestras asambleas informativas, hasta en el municipio más pequeño”.

Publicidad