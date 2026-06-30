Hallan muerta a Fátima Cid, enfermera desaparecida en la alcaldía Álvaro Obregón

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    Hallan muerta a Fátima Cid, enfermera desaparecida en la alcaldía Álvaro Obregón
    La joven de 20 años, quien se desempeñaba como asistente de enfermería, fue reportada como desaparecida en Álvaro Obregón. Cortesía
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Fátima Ozoara Cid Vázquez fue encontrada sin vida en el municipio de Ocuilán, Estado de México

CDMX.- Fátima Ozoara Cid Vázquez, asistente de enfermería reportada como desaparecida en Álvaro Obregón fue hallada muerta en el municipio de Ocuilán, en el Estado de México.

La joven de 20 años salió a trabajar y ya no regresó, denunció su familia tras no saber nada de ella.

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“Fue vista por última vez el 21 de junio de 2026, luego de salir de su centro de trabajo, ubicado en la colonia Olivar de los Padres, donde laboraba como auxiliar de enfermería. De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, la joven salió de trabajar y ya no regresó a su domicilio”, indicó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Personal de la Fiscalía capitalina activaron los protocolos de búsqueda e investigación, se recabaron entrevistas, se analizaron grabaciones de cámaras de videovigilancia y se realizaron trabajos de campo que permitieron establecer la posible participación de un hombre identificado como Joel Ricardo “N”.

DETIENEN A UNA PERSONA

El 23 de junio de 2026, policías de Investigación lo aprehendieron en flagrancia por lo que lo detuvieron y en audiencia inicial, un juez de control calificó como legal su detención.

La Fiscalía capitalina lo imputó por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada.

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Sin embargo, fue solicitada la duplicidad del término constitucional y como medida cautelar el juez le dio prisión preventiva, y este martes se determinará si resulta o no responsable.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará este martes 30 de junio, a las 14:30 horas.

ENCUENTRAN CUERPO DE LA JOVEN

Las investigaciones llevaron a las autoridades a establecer un polígono para la búsqueda de la joven en los límites entre Morelos y el Estado de México, donde la Comisión de Búsqueda de Personas morelense encabezó las labores.

Como resultado hallaron el cuerpo de Fátima sobre la carretera Santa Martha-Cuernavaca en el paraje Ojo de Agua, en el municipio de Ocuilán, Estado de México, donde se realizaron las diligencias correspondientes con las autoridades mexiquenses.

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La familia acudió a reconocer el cuerpo de la joven al Servicio Médico Forense (Semefo) en el Estado de México con apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México.

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