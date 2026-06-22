Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos tras mensaje sobre soberanía y posible intervención de Estados Unidos

Ariadna Montiel Reyes arremetió contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, después de una serie de declaraciones relacionadas con la seguridad pública, la soberanía nacional, la relación con Estados Unidos y los presuntos vínculos de funcionarios con organizaciones criminales. El intercambio se produjo luego de que la mandataria estatal difundiera un mensaje en video en el que manifestó su rechazo a cualquier intervención militar unilateral de Estados Unidos en México, aunque al mismo tiempo atribuyó el origen de ese debate a decisiones y acciones del gobierno encabezado por Morena.

ARIADNA MONTIEL RESPONDE A DECLARACIONES DE MARU CAMPOS A través de su cuenta en la red social X, Ariadna Montiel emitió un mensaje dirigido a la gobernadora de Chihuahua, en el que cuestionó su postura respecto a la seguridad y la soberanía nacional. “@MaruCampos_G, ¿cómo te atreves a querer dar lecciones de ‘seguridad y soberanía’ después de que promueves la intervención extranjera, tienes a #Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno?”, escribió la funcionaria federal. En la misma publicación, Montiel agregó que, a su consideración, la mandataria estatal ha realizado más viajes al extranjero que visitas a los municipios con mayores niveles de pobreza en la entidad. La titular de la Secretaría de Bienestar también vinculó a la gobernadora con gobiernos panistas anteriores y señaló que no tiene “calidad moral” para cuestionar a la presidenta de México. “Después de querer entregar la patria y someternos a un país extranjero, como lo hizo Felipe Calderón, no tienes calidad moral para emplazar a nuestra presidenta”, expresó. Asimismo, recordó el caso de Genaro García Luna, exfuncionario federal condenado en Estados Unidos, al señalar que durante los gobiernos panistas se implementó una estrategia de seguridad que, afirmó, generó mayores niveles de violencia. “Te recuerdo que fue García Luna quien, durante los gobiernos panistas, pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia”, indicó. Montiel concluyó su mensaje asegurando que defenderá la soberanía nacional y acusó a la gobernadora de promover la violación de la misma.

MARU CAMPOS RECHAZA INTERVENCIÓN MILITAR EXTRANJERA Las declaraciones de Ariadna Montiel surgieron como respuesta a un posicionamiento previo de Maru Campos, quien abordó en un mensaje difundido en redes sociales la relación entre seguridad, soberanía y cooperación internacional. Durante su intervención, la gobernadora afirmó que en semanas recientes se ha discutido públicamente la posibilidad de acciones unilaterales por parte de Estados Unidos contra grupos del crimen organizado asentados en México. Campos señaló que también se ha planteado el impacto que los temas de seguridad podrían tener en futuras revisiones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Según expresó, el presidente estadounidense habría sugerido que no le preocuparía una eventual desaparición del acuerdo comercial y habría deslizado la posibilidad de operaciones militares terrestres contra organizaciones criminales en territorio mexicano. Ante ese escenario, la gobernadora manifestó su rechazo a cualquier acción militar unilateral. “Estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México”, afirmó. También sostuvo que su compromiso con la soberanía nacional es absoluto y que no admite matices. Señala presuntos vínculos entre funcionarios y crimen organizado Tras expresar su rechazo a una eventual intervención extranjera, la mandataria estatal relacionó la discusión con decisiones que atribuyó al actual gobierno federal y a integrantes de Morena. Campos sostuvo que la defensa de la soberanía nacional debe ir acompañada del fortalecimiento institucional y del combate a la impunidad. “La patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho”, afirmó. De igual forma, señaló que también se protege la soberanía mediante el combate a los presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales. En su mensaje, la gobernadora aseguró que existen funcionarios señalados por autoridades estadounidenses que, según dijo, continúan siendo protegidos por el actual gobierno. Además, sostuvo que las instituciones de procuración de justicia persiguen a personas que combaten al crimen organizado, mientras que no actúan contra quienes enfrentan señalamientos relacionados con el narcotráfico. Más adelante en su intervención, Campos pidió que se entregue a Rubén Rocha Moya y que se investigue públicamente a otras personas que, aseguró, han sido acusadas de mantener vínculos con organizaciones criminales.

DEBATE SOBRE SOBERANÍA Y RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS En la parte final de su mensaje, la gobernadora advirtió sobre las posibles consecuencias que tendría para México una eventual incursión militar extranjera o la pérdida del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Campos afirmó que, en caso de ocurrir alguno de esos escenarios, la responsabilidad recaería sobre el gobierno federal y el movimiento político gobernante. Asimismo, hizo un llamado a la presidenta de México para reflexionar sobre las decisiones relacionadas con seguridad y política pública. La controversia entre ambas funcionarias se suma a una serie de debates recientes en torno a la seguridad nacional, la cooperación bilateral con Estados Unidos y el papel de las instituciones mexicanas frente al combate al crimen organizado. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha anunciado acciones derivadas de este intercambio de declaraciones, mientras que los posicionamientos continúan generando reacciones en el ámbito político nacional.

Publicidad