Falta diagnosticar al 30% de personas con VIH en México: SSa

CDMX.- La Secretaría de Salud estimó que unas 128 mil personas que viven con VIH en México aún desconocen su condición, por lo que llamó a reforzar la detección para cumplir la meta de eliminar el virus como problema de salud pública en 2030. El Secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en el país se estima que viven 430 mil personas con VIH, de las cuales sólo el 70 por ciento, unas 302 mil, han sido diagnosticadas. De quienes conocen su diagnóstico, el 95 por ciento recibe tratamiento y el mismo porcentaje mantiene control viral.

“Tenemos aproximadamente, se estima, 430 mil personas que viven con VIH en México. De esos, están diagnosticados el 70 por ciento, 302 mil. Aquellos que se identifican y se diagnostican se alcanza en tratamiento 95 por ciento y en control viral el 95 por ciento”, dijo. “El reto importante de aquí al 2030 es precisamente la detección de 128 mil personas que aún no saben que viven con VIH y por eso es muy importante insistir en el diagnóstico para alcanzar la meta de 95 por ciento diagnosticados, 95 por ciento tratados y 95 por ciento en control viral”.

DESTACAN AVANCES EN INVESTIGACIÓN Durante la mañanera, el funcionario aseguró que, gracias a los avances científicos y al acceso a tratamientos, la expectativa y calidad de vida de una persona con VIH es actualmente “prácticamente normal”. “Gracias a los avances que ha habido en investigación, al compromiso y a la solidaridad con las personas que tienen VIH, la expectativa y la calidad de vida de una persona que está con VIH es prácticamente normal y la Secretaría de Salud ratificamos el compromiso de eliminar el VIH para el año 2030”, señaló.

Kershenobich afirmó que las pruebas de detección son gratuitas para toda la población, sin importar su derechohabiencia, y están disponibles en todas las unidades de primer nivel de las 32 entidades, además de campañas en escuelas, centros de trabajo y ferias de salud. GARANTIZAN TRATAMIENTO También sostuvo que el tratamiento está garantizado de manera gratuita en todas las instituciones públicas de salud, incluido IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, servicios estatales y las Fuerzas Armadas, mediante compras consolidadas que aseguran el abasto nacional. El Secretario destacó que las personas diagnosticadas reciben medicamentos para al menos tres meses, con el fin de evitar interrupciones en el tratamiento y reducir traslados a las unidades médicas.

Explicó que una persona con carga viral indetectable deja de transmitir el virus, por lo que el tratamiento también constituye una estrategia de prevención para frenar nuevos contagios. Además, informó que el sistema de salud ofrece de manera gratuita la profilaxis preexposición (PrEP), dirigida a personas con mayor riesgo de adquirir el virus, y la profilaxis posexposición (PEP), que puede administrarse dentro de las primeras 72 horas posteriores a una posible exposición al VIH. El funcionario sostuvo que la estrategia del gobierno busca garantizar el acceso universal a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, como parte del objetivo de eliminar el VIH como problema de salud pública para el año 2030.

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