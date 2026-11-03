Sergio Gutiérrez Luna demandará a periodista Aurora Zepeda por señalamientos de cobro de diezmos en el INE

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que presentará una demanda por daño moral contra la periodista Aurora Zepeda, luego de que lo relacionara con presuntos cobros de diezmos y la asignación de plazas en el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE). El legislador rechazó haber controlado puestos o solicitado dinero a trabajadores del organismo electoral. En un video difundido el 2 de noviembre, sostuvo que los señalamientos carecen de pruebas y que recurrirá a la vía legal después de que, según su versión, las acusaciones continuaran pese a que ejerció su derecho de réplica ante el periódico Excélsior.

En paralelo, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, pidió investigar las presuntas irregularidades en el INE y sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo no debe detener las indagatorias ni sustituir los procedimientos para determinar posibles responsabilidades. GUTIÉRREZ LUNA NIEGA COBRO DE DIEZMOS Y ANUNCIA DEMANDA CONTRA PERIODISTA En su mensaje, Sergio Gutiérrez Luna negó haber intervenido en la asignación de plazas del Órgano Interno de Control del INE o haber recibido dinero de trabajadores. La controversia surgió después de que Aurora Zepeda difundiera información sobre presuntos cobros a empleados del organismo. La periodista señaló que los trabajadores no tenían certeza sobre si el diputado ordenaba los descuentos salariales o si únicamente intervenía en la asignación de plazas y se apropiaba de algunas. También mencionó que investigaba a un diputado del Partido Verde señalado por presuntamente solicitar cuotas, aunque no reveló su identidad. Gutiérrez Luna sostuvo que la propia reportera reconoció la falta de certeza de sus fuentes sobre su participación. Explicó que la semana anterior solicitó una aclaración y ejerció su derecho de réplica ante Excélsior, la cual fue publicada por el diario. Sin embargo, afirmó que Zepeda retomó los señalamientos durante una intervención en el espacio radiofónico de Azucena Uresti, por lo que decidió emprender acciones legales. El legislador calificó las acusaciones como falsas y pidió que se investiguen los presuntos cobros para sancionar a quienes resulten responsables. También sostuvo que no debe mantenerse una imputación basada en versiones ambiguas y sin pruebas.

ÓSCAR CANTÓN PIDE INVESTIGAR A GUADALUPE TADDEI Y OTROS FUNCIONARIOS DEL INE Por otra parte, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, pidió que las autoridades investiguen las presuntas irregularidades administrativas en el INE y determinen si existen responsabilidades entre Guadalupe Taddei y otros integrantes de la estructura directiva. El senador afirmó que la salida de la exconsejera presidenta no debe cerrar las investigaciones y sostuvo que, si se acreditan responsabilidades, deben aplicarse las sanciones correspondientes, incluidas las penales. “Lo que tenemos que reconocer es que hay una verdadera crisis en el Instituto Nacional Electoral. Eso nadie puede ocultarlo”, expresó al referirse a la situación del organismo. Cantón Zetina también declaró: “Si la señora Taddei es responsable y veinte más de los puestos directivos, hay que refundirlos en la cárcel”. El legislador rechazó que la renuncia de una funcionaria pueda considerarse suficiente para dar por concluido el caso. “Pero no nada más creer que esto con el perdón de que te vas, no. Tiene que haber un castigo verdaderamente ejemplar”, afirmó. MORENA PLANTEA REVISAR LA REFORMA QUE ELIMINÓ LA COLEGIALIDAD DEL INE Además de solicitar que se investiguen las presuntas irregularidades, Cantón Zetina propuso revisar la reforma que eliminó la colegialidad en el instituto electoral. No obstante, precisó que una eventual modificación no tendría efectos en las elecciones de 2027, por lo que el INE deberá continuar con los preparativos del proceso electoral federal 2026-2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados. El senador sostuvo que el organismo debe mantener su operación institucional mientras se esclarecen los señalamientos relacionados con su administración.

RENUNCIA DE GUADALUPE TADDEI OCURRIÓ EN MEDIO DE SEÑALAMIENTOS Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE el pasado 25 de octubre, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés. Cantón Zetina consideró que estos señalamientos pueden afectar el funcionamiento del instituto y la confianza ciudadana, por lo que insistió en que las autoridades deben esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades individuales.