Sergio Gutiérrez Luna demandará a periodista Aurora Zepeda por señalamientos de cobro de diezmos en el INE

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sergio Gutiérrez Luna demandará a periodista Aurora Zepeda por señalamientos de cobro de diezmos en el INE
    Sergio Gutiérrez Luna anunció acciones legales contra Aurora Zepeda tras los señalamientos sobre presuntos cobros a empleados del INE. Instagram: Sergio Gutiérrez Luna

El diputado de Morena negó controlar plazas o recibir dinero de trabajadores; Óscar Cantón pidió investigar las presuntas irregularidades en el organismo.

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que presentará una demanda por daño moral contra la periodista Aurora Zepeda, luego de que lo relacionara con presuntos cobros de diezmos y la asignación de plazas en el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE).

El legislador rechazó haber controlado puestos o solicitado dinero a trabajadores del organismo electoral. En un video difundido el 2 de noviembre, sostuvo que los señalamientos carecen de pruebas y que recurrirá a la vía legal después de que, según su versión, las acusaciones continuaran pese a que ejerció su derecho de réplica ante el periódico Excélsior.

Exhiben video de Taddei y empresario ‘favorito’ repartiéndose ganancias de contratos con el INE

En paralelo, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, pidió investigar las presuntas irregularidades en el INE y sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo no debe detener las indagatorias ni sustituir los procedimientos para determinar posibles responsabilidades.

GUTIÉRREZ LUNA NIEGA COBRO DE DIEZMOS Y ANUNCIA DEMANDA CONTRA PERIODISTA

En su mensaje, Sergio Gutiérrez Luna negó haber intervenido en la asignación de plazas del Órgano Interno de Control del INE o haber recibido dinero de trabajadores.

La controversia surgió después de que Aurora Zepeda difundiera información sobre presuntos cobros a empleados del organismo. La periodista señaló que los trabajadores no tenían certeza sobre si el diputado ordenaba los descuentos salariales o si únicamente intervenía en la asignación de plazas y se apropiaba de algunas.

También mencionó que investigaba a un diputado del Partido Verde señalado por presuntamente solicitar cuotas, aunque no reveló su identidad.

Gutiérrez Luna sostuvo que la propia reportera reconoció la falta de certeza de sus fuentes sobre su participación. Explicó que la semana anterior solicitó una aclaración y ejerció su derecho de réplica ante Excélsior, la cual fue publicada por el diario.

Sin embargo, afirmó que Zepeda retomó los señalamientos durante una intervención en el espacio radiofónico de Azucena Uresti, por lo que decidió emprender acciones legales.

El legislador calificó las acusaciones como falsas y pidió que se investiguen los presuntos cobros para sancionar a quienes resulten responsables. También sostuvo que no debe mantenerse una imputación basada en versiones ambiguas y sin pruebas.

ÓSCAR CANTÓN PIDE INVESTIGAR A GUADALUPE TADDEI Y OTROS FUNCIONARIOS DEL INE

Por otra parte, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, pidió que las autoridades investiguen las presuntas irregularidades administrativas en el INE y determinen si existen responsabilidades entre Guadalupe Taddei y otros integrantes de la estructura directiva.

El senador afirmó que la salida de la exconsejera presidenta no debe cerrar las investigaciones y sostuvo que, si se acreditan responsabilidades, deben aplicarse las sanciones correspondientes, incluidas las penales.

“Lo que tenemos que reconocer es que hay una verdadera crisis en el Instituto Nacional Electoral. Eso nadie puede ocultarlo”, expresó al referirse a la situación del organismo.

Cantón Zetina también declaró: “Si la señora Taddei es responsable y veinte más de los puestos directivos, hay que refundirlos en la cárcel”.

El legislador rechazó que la renuncia de una funcionaria pueda considerarse suficiente para dar por concluido el caso. “Pero no nada más creer que esto con el perdón de que te vas, no. Tiene que haber un castigo verdaderamente ejemplar”, afirmó.

MORENA PLANTEA REVISAR LA REFORMA QUE ELIMINÓ LA COLEGIALIDAD DEL INE

Además de solicitar que se investiguen las presuntas irregularidades, Cantón Zetina propuso revisar la reforma que eliminó la colegialidad en el instituto electoral.

No obstante, precisó que una eventual modificación no tendría efectos en las elecciones de 2027, por lo que el INE deberá continuar con los preparativos del proceso electoral federal 2026-2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados.

El senador sostuvo que el organismo debe mantener su operación institucional mientras se esclarecen los señalamientos relacionados con su administración.

CCE exige proceso transparente para elegir a nueva presidencia del INE

RENUNCIA DE GUADALUPE TADDEI OCURRIÓ EN MEDIO DE SEÑALAMIENTOS

Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE el pasado 25 de octubre, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

Cantón Zetina consideró que estos señalamientos pueden afectar el funcionamiento del instituto y la confianza ciudadana, por lo que insistió en que las autoridades deben esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades individuales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Demandas
Periodistas
Funcionarios públicos

Localizaciones


México

Organizaciones


INE
Morena

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Rehén de Trump

Rehén de Trump
NosotrAs: No demos nada por sentado

NosotrAs: No demos nada por sentado
México asegura que cuenta con una solicitud de detención y extradición desde septiembre de 2025.

¿Inés Gómez Mont librará la deportación?... Gobierno de Sheinbaum intenta evitar el recurso habeas corpus
Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Andy López Beltrán alista mensaje a la militancia de Morena: Fecha, hora y dónde ver su anuncio
Los beneficiarios de la Pensión Bienestar ya tienen calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres cuyo apellido inicie con la letra ‘A’ este 3 de noviembre
Fotos, videos, audios y documentos pueden ocupar gran parte de la memoria del celular.

WhatsApp esconde una herramienta para liberar espacio: así puedes encontrarla y borrar archivos
Agenda. Noviembre tendrá opciones para distintos públicos, desde las voces emblemáticas de la trova hasta las propuestas del rock alternativo.

¿Ya tienes tus boletos? Saltillo se llena de conciertos, shows y stand-up en noviembre
El choque con el guardameta Jesús Owono dejó inconsciente al delantero del Tenerife durante el tiempo añadido del partido ante el Andorra.

¡Fue brutal! Jesús de Miguel, del Tenerife, sufre paro cardiorrespiratorio tras choque con portero