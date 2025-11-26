Servicio militar 2025: el 95% de los jóvenes deberá que marchar para tramitar la cartilla militar

México
/ 26 noviembre 2025
Para la selección del 2025, la cantidad de bolas blancas en la tómbola incrementó considerablemente a comparación previos años

En redes sociales, se ha viralizado cómo varios usuarios reaccionaron al sorteo del servicio militar en México, este 2025.

Aunque el trámite de la Cartilla Militar se ha vuelto tema de debate, la tradición se cumple anualmente, donde los jóvenes de las generaciones correspondientes deben esperar a escuchar su nombre y ver si, a la par de su nombramiento, salió una bola blanca o una bola oscura.

En caso de recibir la esfera blanca, el joven deberá asistir al campo militar de su ciudad, durante los sábados, para marchar y cumplir con las actividades asignadas. Quienes recibieron la esfera oscura, solo deberán esperar un año para recibir su cartilla militar, sin la necesidad de cumplir con las asignaciones del servicio.

Durante las previas convocatorias, cuando la cifra de bolas blancas era cumplida, el resto de los presentes recibían la otra opción de manera automática.

Sin embargo, para la sorpresa de muchos, en el sorteo del 2025, la cantidad de bolas blancas fue de un aproximado 95%, mientras que el resto quedó en esfera oscura.

Tras la convocatoria, varios asistentes compartieron en las redes sociales sobre cómo la cantidad de seleccionados incrementó; este mismo caso no ocurrió en un solo estado, sino en varios puntos de la república mexicana.

En Mexicali, Baja California, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante la selección, confirmó que el incremento no fue coincidencia, y que se aseguró que la mayoría de los jóvenes asistentes fueran seleccionados para los servicios militares.

Informó que dicha instrucción fue dada por los altos mandos.

En este año ustedes fueron 1,270 elementos, de los cuales solamente 13 elementos resultaron en bola negra’ expresó sobre la selección en Mexicali.

Aunque la noticia se ha vuelto tendencia en plataformas de entretenimiento digital, como Tiktok, no se ha dado un boletín oficial sobre la acción de incrementar la cantidad de esferas blancas en el sorteo, por parte de las autoridades del SEDENA.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampoco ha dado un aporte oficial sobre este nuevo parámetro, en que los jóvenes mexicanos deberán seguir para recibir su cartilla militar.

Por su parte, en redes sociales los usuarios han expresado su ‘descontento’ al igual que su ‘sorpresa’ ante dicha medida, a través de memes y videos comentados al respecto.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

