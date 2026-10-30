Sheinbaum acusa a Aguilar Camín, Krauze y Castañeda de venderse a gobiernos de Salinas, Calderón y Peña Nieto

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria cuestionó la relación que, según sus señalamientos, estos personajes tuvieron con distintas administraciones federales, particularmente durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó críticas contra los intelectuales Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Jorge Castañeda, a quienes señaló de haber mantenido cercanía con gobiernos anteriores y de formar parte de grupos que, durante años, tuvieron influencia en las decisiones políticas del país.

Sheinbaum sostuvo que algunos intelectuales estuvieron acostumbrados a tener acceso directo al poder, participar en espacios de asesoría y recibir beneficios durante gobiernos pasados. También relacionó sus críticas actuales a la Cuarta Transformación con la pérdida de esa cercanía política.

“Ahora está contra nosotros, pues porque cada quien en su lugar. Nosotros no compramos a nadie, nosotros no compramos voluntades”, expresó la presidenta.

SHEINBAUM SEÑALA VÍNCULOS CON GOBIERNOS ANTERIORES

En su intervención, la presidenta hizo especial referencia a Héctor Aguilar Camín, escritor y director de la revista Nexos, a quien relacionó con las administraciones de Salinas de Gortari, Calderón y Peña Nieto.

De acuerdo con su exposición, durante esos periodos algunos integrantes del sector intelectual mantuvieron relaciones cercanas con funcionarios y presidentes, lo que les habría permitido conservar espacios de influencia en la vida pública.

La mandataria también mencionó a Enrique Krauze, historiador y ensayista, así como a Jorge Castañeda, académico y excanciller durante el gobierno de Vicente Fox.

Sus cuestionamientos se enfocaron en el papel que estos personajes han desempeñado en el debate político nacional y en sus críticas al actual gobierno federal.

CRITICA SU VISIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR

Sheinbaum también cuestionó la visión política que, desde su perspectiva, representan estos intelectuales. Consideró que sus posturas responden a una forma de entender la democracia en la que determinados sectores concentraban la capacidad de influir en las decisiones públicas.

Además, acusó a estos grupos de mantener posiciones clasistas y racistas, al considerar que cuestionan una mayor participación de la población en el ejercicio del poder.

La presidenta contrastó ese modelo con el proyecto de la Cuarta Transformación, que plantea colocar a la ciudadanía en el centro de las decisiones políticas y ampliar la participación popular.

En ese contexto, insistió en que su administración no busca establecer relaciones de conveniencia con escritores, periodistas, académicos u otras figuras públicas para conseguir respaldo.

EL DEBATE SOBRE LOS INTELECTUALES Y EL PODER

Los señalamientos de Sheinbaum se suman a una discusión que ha estado presente desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la relación entre el poder político, los medios de comunicación y los círculos intelectuales.

Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Jorge Castañeda han participado durante décadas en el debate público mexicano desde distintos espacios, como la literatura, el periodismo, la investigación histórica y la política.

Sus críticas al gobierno de la 4T forman parte de una confrontación pública con integrantes del oficialismo, mientras que las acusaciones de la presidenta sobre sus vínculos y beneficios durante administraciones anteriores corresponden a sus propios señalamientos.