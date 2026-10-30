Sheinbaum acusa a Lorenzo Córdova de mantener contratos con ‘coyotes’ electorales

El tema fue abordado durante La Mañanera del Pueblo, donde la mandataria presentó un fragmento de una entrevista que Córdova concedió a W Radio. En ella, el exconsejero electoral reconoció que desde hace más de dos décadas existían cuestionamientos sobre la concentración del mercado de materiales utilizados en los procesos electorales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a poner sobre la mesa la contratación de empresas proveedoras de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) . Durante su conferencia matutina, señaló al expresidente del organismo, Lorenzo Córdova, por mantener durante su administración los lineamientos que, según dijo, favorecieron a un grupo reducido de compañías.

A partir de esas declaraciones, Sheinbaum sostuvo que el problema no era nuevo, pero consideró que durante la gestión de Córdova se conservaron las condiciones de contratación que permitían a las mismas empresas continuar participando en este mercado.

“Eso es un problema que estaba ahí desde antes, sí, pero él lo mantuvo y él mantuvo los lineamientos de contratación con las mismas empresas”, afirmó la presidenta.

SHEINBAUM CUESTIONA LA CONCENTRACIÓN DE PROVEEDORES DEL INE

Durante la entrevista retomada en Palacio Nacional, Lorenzo Córdova recordó antecedentes de controversias relacionadas con empresas proveedoras de material electoral. Entre ellos mencionó el caso de una compañía identificada parcialmente como Cartonera, vinculada con un escándalo que involucró a funcionarios electorales locales del Estado de México y, según recordó, posiblemente de Guerrero.

El exconsejero explicó que desde entonces existían señalamientos sobre una especie de monopolio en el sector, debido a que un número limitado de compañías concentraba buena parte de los contratos para fabricar y suministrar materiales a los organismos electorales.

La discusión se centra en un mercado especializado que incluye productos indispensables para organizar las jornadas electorales, como urnas, casillas, mamparas y otros elementos utilizados por los ciudadanos al momento de votar.

Para Sheinbaum, mantener requisitos que favorecen a empresas con experiencia previa en este tipo de contratos puede dificultar que otros fabricantes mexicanos compitan por las licitaciones.

La mandataria cuestionó directamente las condiciones para fabricar estos productos y planteó la necesidad de ampliar la competencia entre proveedores.

“¿Por qué sólo dos empresas pueden producir las casillas, las mamparas?”, preguntó durante su exposición, al considerar que existen numerosos fabricantes nacionales capaces de elaborar este tipo de materiales.

PROPONE ABRIR LAS LICITACIONES A MÁS EMPRESAS

Como parte de su planteamiento, Sheinbaum insistió en que los procedimientos de contratación deben permitir la participación de más compañías y evitar que los contratos se concentren en unos cuantos proveedores.

La presidenta también ha señalado que Talleres Gráficos de México, empresa del Estado, podría tener una mayor participación en la producción de documentación y materiales electorales.

El objetivo, según su postura, es reducir la dependencia de intermediarios y garantizar que las compras se realicen mediante procesos transparentes y competitivos.

Por su parte, Lorenzo Córdova ha defendido que durante su administración las licitaciones del INE contaban con mecanismos de vigilancia, participación de testigos sociales y revisiones de auditoría. En declaraciones a W Radio, sostuvo que las contrataciones estaban sujetas a controles institucionales.

La discusión ocurre en medio de los señalamientos sobre contratos otorgados a empresas proveedoras de material electoral durante distintas administraciones del instituto. Sheinbaum ha planteado que la revisión debe abarcar tanto el periodo de Córdova como el de Guadalupe Taddei, para establecer desde cuándo operan estas relaciones comerciales y si existieron irregularidades.