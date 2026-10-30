Sheinbaum acusa a Lorenzo Córdova de mantener contratos con ‘coyotes’ electorales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum acusa a Lorenzo Córdova de mantener contratos con ‘coyotes’ electorales
    La presidenta señaló que durante la administración de Lorenzo Córdova al frente del INE se mantuvieron reglas que favorecían a un grupo reducido de empresas proveedoras de material electoral. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum cuestionó los contratos del INE con empresas de material electoral y señaló a Lorenzo Córdova por mantener empresas ‘coyote’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a poner sobre la mesa la contratación de empresas proveedoras de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante su conferencia matutina, señaló al expresidente del organismo, Lorenzo Córdova, por mantener durante su administración los lineamientos que, según dijo, favorecieron a un grupo reducido de compañías.

El tema fue abordado durante La Mañanera del Pueblo, donde la mandataria presentó un fragmento de una entrevista que Córdova concedió a W Radio. En ella, el exconsejero electoral reconoció que desde hace más de dos décadas existían cuestionamientos sobre la concentración del mercado de materiales utilizados en los procesos electorales.

A partir de esas declaraciones, Sheinbaum sostuvo que el problema no era nuevo, pero consideró que durante la gestión de Córdova se conservaron las condiciones de contratación que permitían a las mismas empresas continuar participando en este mercado.

¿Quién es el actor César Rodríguez Ureña?... supuesta pareja de José Alfredo Hernández Casillas y quien recibió contratos del INE

“Eso es un problema que estaba ahí desde antes, sí, pero él lo mantuvo y él mantuvo los lineamientos de contratación con las mismas empresas”, afirmó la presidenta.

SHEINBAUM CUESTIONA LA CONCENTRACIÓN DE PROVEEDORES DEL INE

Durante la entrevista retomada en Palacio Nacional, Lorenzo Córdova recordó antecedentes de controversias relacionadas con empresas proveedoras de material electoral. Entre ellos mencionó el caso de una compañía identificada parcialmente como Cartonera, vinculada con un escándalo que involucró a funcionarios electorales locales del Estado de México y, según recordó, posiblemente de Guerrero.

El exconsejero explicó que desde entonces existían señalamientos sobre una especie de monopolio en el sector, debido a que un número limitado de compañías concentraba buena parte de los contratos para fabricar y suministrar materiales a los organismos electorales.

La discusión se centra en un mercado especializado que incluye productos indispensables para organizar las jornadas electorales, como urnas, casillas, mamparas y otros elementos utilizados por los ciudadanos al momento de votar.

Para Sheinbaum, mantener requisitos que favorecen a empresas con experiencia previa en este tipo de contratos puede dificultar que otros fabricantes mexicanos compitan por las licitaciones.

La mandataria cuestionó directamente las condiciones para fabricar estos productos y planteó la necesidad de ampliar la competencia entre proveedores.

“¿Por qué sólo dos empresas pueden producir las casillas, las mamparas?”, preguntó durante su exposición, al considerar que existen numerosos fabricantes nacionales capaces de elaborar este tipo de materiales.

PROPONE ABRIR LAS LICITACIONES A MÁS EMPRESAS

Como parte de su planteamiento, Sheinbaum insistió en que los procedimientos de contratación deben permitir la participación de más compañías y evitar que los contratos se concentren en unos cuantos proveedores.

La presidenta también ha señalado que Talleres Gráficos de México, empresa del Estado, podría tener una mayor participación en la producción de documentación y materiales electorales.

El objetivo, según su postura, es reducir la dependencia de intermediarios y garantizar que las compras se realicen mediante procesos transparentes y competitivos.

Por su parte, Lorenzo Córdova ha defendido que durante su administración las licitaciones del INE contaban con mecanismos de vigilancia, participación de testigos sociales y revisiones de auditoría. En declaraciones a W Radio, sostuvo que las contrataciones estaban sujetas a controles institucionales.

La discusión ocurre en medio de los señalamientos sobre contratos otorgados a empresas proveedoras de material electoral durante distintas administraciones del instituto. Sheinbaum ha planteado que la revisión debe abarcar tanto el periodo de Córdova como el de Guadalupe Taddei, para establecer desde cuándo operan estas relaciones comerciales y si existieron irregularidades.

Busca 4T subordinar al INE al control del Gobierno con Talleres Gráficos

Hasta ahora, los señalamientos de la presidenta forman parte de una discusión sobre la concentración de proveedores y la transparencia de las contrataciones, mientras las posibles responsabilidades deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones

Personajes


Lorenzo Córdova Vianello
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INE

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
El bloqueo de Venustiano Carranza llegó a su tercer día sin un acuerdo anunciado para restablecer la circulación. Los manifestantes convocaron a un tendedero de testimonios que permanecerá hasta el término de la protesta.

Llega personal jurídico al Tec Saltillo; estudiantes preparan actividades en el bloqueo
Estudiantes del Tecnológico de Saltillo cumplieron 48 horas de bloqueo en el bulevar Venustiano Carranza sin alcanzar un acuerdo definitivo.

Alumnos en plantón piden a saltillenses alimentos y bebidas calientes; bloqueo de bulevar cumple 48 horas
La expresidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei, testó algunas partes de su declaración patrimonial.

Declaró Taddei ganar más que la Presidenta Sheinbaum y no poseer ningún bien inmueble ni autos
El aporte de Pratt fue clave para que Milwaukee conquistara la primera Serie Mundial de su historia tras vencer 4-1 a Tampa Bay.

Cooper Pratt es el ‘niño de oro’ de Milwaukee y hace historia en la Serie Mundial
Recuerdo. Las celebraciones dedicadas a los fieles difuntos tomarán distintos espacios públicos de la ciudad con propuestas que combinan arte, memoria y tradición.

¿Qué hacer en Saltillo? ¡Arma el plan! Se llena de altares, música, teatro y tradiciones este fin de semana
true

La ‘santa’ solución de la Presidenta contra el coyotaje en el INE
true

El INE huele a criminales

El valor por hora es una forma de acercarnos a la cotidianeidad de las cifras multimillonarias de las exportaciones.

Por hora, exportaciones de México generan hasta 108 millones de dólares en septiembre