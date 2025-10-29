Sheinbaum acusa provocación en bloqueos de agricultores: ‘Querían que reprimiéramos’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que durante los bloqueos carreteros organizados por agricultores en distintas partes del país hubo sectores que buscaban una provocación, esperando que el Gobierno federal respondiera con el uso de la fuerza. “Querían que ordenáramos a la Guardia Nacional retirarlos, pero eso solo habría generado una confrontación”, afirmó.

La mandataria aclaró que su administración no recurrirá a la fuerza pública para reprimir manifestaciones, pues la política del actual gobierno privilegia el diálogo sobre la coerción. “Siempre un cierre de carretera genera problemas. Nosotros no usamos la fuerza pública, sino que buscamos el diálogo, pero sin caer en chantajes”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Más de mil 100 elementos vigilarán la seguridad de visitantes a panteones de Nuevo León

Sheinbaum reconoció que las demandas de los agricultores son legítimas, particularmente ante la caída del precio del maíz a nivel internacional, que ha afectado a miles de productores del Bajío y el norte del país. “Es una demanda justa, el precio del maíz está muy bajo. Lo entendemos, y por eso seguimos dialogando hasta llegar a un acuerdo justo”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta criticó la cobertura mediática de las protestas y acusó a algunos comunicadores de buscar “inflamar el conflicto”. “Muchos de los conductores de radio decían: ‘¡El ingobierno de la Presidenta! ¡Cómo es posible!’. Pero se está dialogando y se seguirá dialogando. No vamos a caer en provocaciones”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Pobres nacieron y pobres morirán’: hijo de tequilero insulta a campesinos y su padre pide perdón

Sheinbaum subrayó que el diálogo con los productores agrícolas se mantiene abierto a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura, con el fin de establecer un precio justo por tonelada de maíz.

“Hay diferencias, pero estamos avanzando con respeto. Nadie va a obtener respuestas por presión o chantaje”, concluyó. Con información de El Universal