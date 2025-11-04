Políticas y activistas alzan la voz contra acoso a la Presidenta Claudia Sheinbaum

México
/ 4 noviembre 2025
    Políticas y activistas alzan la voz contra acoso a la Presidenta Claudia Sheinbaum
    Políticas y activistas alzan la voz contra acoso a la Presidenta Claudia Sheinbaum FOTO: VANGUARDIA

Se reportó la detención del implicado en el acto de acoso que vivió la presidenta de México en el Centro Histórico de la capital

El 4 de noviembre, tras el acto de acoso de un hombre en contra de la presidenta de México, el implicado fue detenido por la policía local. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la persona fue identificada como Uriel ‘N’.

Ante el incidente, mujeres, gobernadoras, legisladoras, activistas y periodistas, condenaron el acoso callejero que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de ser tocada sin su consentimiento mientras caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que hicieron un llamado a alzar la voz contra la violencia contra las mujeres.

Por medio de publicaciones en redes sociales, las mujeres se solidarizaron con la Jefa del Ejecutivo, quien fue víctima de tocamientos cuando un hombre se le acercó, la tocó, la intentó besar y luego se tomó una fotografía con ella mientras caminaba sobre la calle República de Argentina, en la capital del país.

TE PUEDE INTERESAR: Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reprobó ‘con total claridad’ el acoso callejero que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria estatal aseguró que ninguna mujer debe sentir miedo al caminar, ni ser vulnerada su libertad, movilidad o dignidad.

En Morelos alzamos la voz: ni una mujer acosada en las calles ni en ningún espacio’, expresó.

Finalmente, González Saravia hizo un llamado a trabajar todos los días para que todas las mujeres puedan vivir seguras, sin violencia y sin miedo, ya que, afirmó, la libertad no es negociable.

La diputada federal y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, escribió en su cuenta de X que se suma al ‘total y contundente rechazo al acto de acoso contra nuestra Presidenta’.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, señaló que lo ocurrido hoy con la mandataria federal ‘muestra el nivel de inseguridad en el que viven las mujeres en este país’.

Cuestionó que si la mujer con más poder en México vivió una situación de acoso, entonces ‘¿qué pueden esperar las mujeres que viajan en el transporte público o caminan solas todos los días?’.

De acuerdo con la legisladora emecista, es una realidad que millones de mujeres y niñas enfrentan a diario.

Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, dijo que ‘hoy se vivió uno de los momentos que dejan en evidencia que aún nos enfrentamos a la violencia de género’. Y señaló que el respeto no es solo a la investidura, sino a todas como mujeres.

La senadora Geovanna Bañuelos indicó que la presidenta fue “imperdonablemente agredida” porque, dijo, lo ocurrido es un doloroso recordatorio de la violencia que enfrentan las mujeres:

Mi repudio y rechazo ante este acto de intimidación y ofensa a la investidura presidencial. Las mujeres no pedimos privilegios. Exigimos respeto’, escribió.

Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia en México, consideró que el acosador de la Presidenta ya debería estar detenido.

Es un 4gre3sor en potencia y un peligro para la Nación. ¡Toda la fuerza a todas las mujeres que viven ac0sos s3xu4les a diario!,’ expresó por medio de cuenta de X.

La periodista de investigación y cofundadora de Opinión 51, Sandra Romandía, consideró que ‘la situación del país está tan crispada, ¿era necesario exponer así a la presidenta? Por otra parte, lenta reacción para impedir el acoso de un sujeto’.

La columnista de EL UNIVERSAL, Melissa Ayala, compartió en redes sociales que la forma en la que el sujeto toca a la Presidenta ‘claramente tiene un componente de violencia de género’.

Agregó que tenía mucho que decir con lo que se ve en el video, ya que, acusa, existe una falla “tan grande” en el protocolo de seguridad de la presidenta.

Además, que consideró que es “revelador” que pase por la cabeza de alguien, el atreverse a acercarse así a la Presidenta y dijo que no cree que un hombre tocara así al expresidente.

Dijo que ‘esto nos habla que en el país donde una mujer gobierna, la violencia de género nos impacta a todas y de que no hay forma “correcta” de reaccionar ante un acto de violencia

Nadie sabe cómo reaccionar ante este tipo de situaciones y este tipo de comentarios refuerzan el estereotipo de labuena víctima’, escribió.

En tanto, la académica y politóloga de la UNAM, María Fernanda Rodríguez, dijo que ‘las imágenes del acoso en contra de la presidenta Sheinbaum lamentablemente reflejan lo que muchas hemos vivido en alguno (o varios) momentos de la vida. A plena luz del día, enfrente de la gente’.

SECRETARÍA DE MUJERES SIN PRONUNCIAMIENTO OFICIAL: CITLALLI HERNÁNDEZ REACCIONA EN REDES

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, compartió un posicionamiento público de la asociación ‘Defensores del Pueblo’, en el que se condena “con firmeza” la agresión sufrida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ningún cargo público elimina el derecho a la integridad y a la dignidad. La investidura presidencial no despoja de derechos: los refuerza’, se lee en el posicionamiento difundido por Hernández Mora vía redes sociales.

Además, la organización morenista lamentó que este acto confirma que las agresiones de género “no distinguen jerarquías”, al ser una expresión del patriarcado y de una cultura que normaliza el acoso, el abuso y la impunidad.

En el comunicado de “Defensores del Pueblo” explicaron que decir que agresión con connotación sexual fue “a propósito” o ‘una cortina de humo’ es profundamente violento y problemático, ya que revictimiza y banaliza la violencia contra las mujeres y desvía la atención del agresor y de la autoridad.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan detención de presunto acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum en CDMX

La madre buscadora Ceci Flores lamentó que las mujeres en México sufran este tipo de violencia:

A nuestra Presidenta le bastaron unos metros afuera de Palacio para convertirse en víctima. Ese es el México sobre el que caminamos todos los días: si nos va bien es acoso, si nos va mal nos matan o desaparecen’, escribió en redes sociales.

Temas


acoso sexual
Feminismo
Opinión

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa