‘Debe ser delito penal’... Sheinbaum confirma denuncia por acoso que sufrió en el Zócalo de la CDMX

Sheinbaum relató que el individuo no solo la hostigó a ella, sino que también acosó a otras mujeres que se encontraban en la zona. El hecho, ocurrido en plena vía pública, ha generado un amplio debate sobre la seguridad y el respeto hacia las mujeres en los espacios públicos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , confirmó que interpuso una denuncia formal por acoso en contra de un hombre que la abordó durante un evento público en el Zócalo capitalino el pasado 4 de noviembre de 2025 . El sujeto fue arrestado de inmediato por las autoridades y, según el reporte, se encontraba bajo los efectos del alcohol .

“Sí sentí la cercanía de este personaje, está totalmente alcoholizado”, declaró la mandataria durante una conferencia. “Esto es algo que viví como mujer; lo he vivido antes, cuando era estudiante, cuando era joven”, añadió con tono firme.

UNA DENUNCIA PARA TODAS LAS MUJERES

Sheinbaum explicó que decidió presentar la denuncia personalmente, no solo por la agresión en su contra, sino como un mensaje claro a todas las mexicanas. “Si no presento yo el delito, ¿en qué condiciones se quedan todas las mexicanas?”, expresó.

La presidenta enfatizó que ninguna mujer debe normalizar el acoso, sin importar quién sea ni en qué circunstancia ocurra. “Esto no debe ocurrir; nuestro espacio personal no lo puede vulnerar nadie”, afirmó.

El agresor se encuentra detenido y enfrenta una denuncia por acoso ante las autoridades correspondientes. Según fuentes oficiales, el hombre podría enfrentar cargos si la investigación determina responsabilidad penal por el acto cometido.

REVISIÓN DEL CÓDIGO PENAL Y CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO

Tras el incidente, Sheinbaum anunció que ordenará una revisión del marco legal en todos los estados para verificar si el acoso está tipificado como delito penal en cada entidad del país. En algunos códigos locales, el acoso se considera una falta administrativa y no un delito, lo que deja vacíos legales que dificultan castigar estos actos.

Además, adelantó la creación de una campaña nacional contra el acoso, que será coordinada por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres). Esta estrategia buscará sensibilizar a la población, fortalecer la denuncia ciudadana y promover el respeto hacia los derechos de las mujeres en espacios públicos, laborales y educativos.

“Debe ser delito penal, debe haber respeto a la mujer”, reiteró la presidenta, subrayando que el gobierno federal asumirá una postura de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia o acoso.

UN PROBLEMA QUE VIVEN MILLONES DE MEXICANAS

El caso de Sheinbaum no es aislado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 9 de cada 10 mujeres mexicanas ha sufrido algún tipo de acoso o violencia sexual en espacios públicos a lo largo de su vida.

El acoso callejero, las miradas lascivas, los comentarios ofensivos y el contacto físico no consentido siguen siendo prácticas comunes en muchas ciudades del país. En algunos estados, estos actos son sancionados con multas administrativas, pero solo en unos pocos se consideran delitos penales con posibilidad de cárcel.

La presidenta señaló que su administración impulsará reformas para homologar las leyes estatales, garantizando que todas las mujeres tengan igual protección y justicia ante estos casos.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL ACOSO Y LAS LEYES EN MÉXICO

• En la Ciudad de México, el acoso sexual es un delito tipificado en el Código Penal desde 2019

.• Algunos estados del país aún clasifican el acoso como falta administrativa, lo que impide procesar penalmente al agresor.

• El artículo 259 Bis del Código Penal Federal contempla penas de uno a tres años de prisión por acoso sexual.

• Organizaciones feministas estiman que solo 1 de cada 10 casos de acoso se denuncia formalmente.

• La Campaña Nacional contra el Acoso que impulsa Sheinbaum será la primera en su tipo con alcance federal.

El incidente que vivió Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la CDMX ha puesto nuevamente sobre la mesa la urgencia de tipificar el acoso como delito penal en todo el país. Con su denuncia, la presidenta busca enviar un mensaje contundente: nadie está por encima del respeto hacia las mujeres.

La creación de una campaña nacional antiacoso y la revisión de los códigos penales estatales representan un paso clave hacia una cultura de igualdad, seguridad y dignidad. Como expresó la mandataria, “esto no debe ocurrir”. Su postura refuerza el compromiso de su gobierno con un México donde las mujeres puedan caminar, estudiar, trabajar y vivir libres de violencia.