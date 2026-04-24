Sheinbaum admite que sí hay agentes de EU en México, pero con permiso

Desde el Ejecutivo, el mensaje fue directo: la cooperación internacional en materia de seguridad es válida, pero siempre bajo reglas estrictas. “Se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía”, expresó la mandataria durante su conferencia.

La presencia de agentes extranjeros en México volvió al centro del debate público. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sí existen elementos de Estados Unidos operando en territorio nacional, pero dejó claro que su actuación está limitada por la legislación mexicana.

La afirmación llega en medio de cuestionamientos por la participación de agentes extranjeros en operativos dentro del país, un tema que históricamente ha generado tensiones entre la necesidad de التعاون internacional y la protección de la soberanía.

EL MARCO LEGAL DE LA PRESENCIA EXTRANJERA

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, cualquier presencia de agentes de otros países debe contar con autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, su actuación debe sujetarse a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional.

Esto implica que no pueden participar de manera autónoma en operativos ni ejecutar acciones sin coordinación con autoridades federales. La normativa establece mecanismos claros para evitar intervenciones fuera del control institucional.

“Cualquier agente extranjero puede estar en México únicamente con autorización... e informar y coordinarse con el gabinete de seguridad federal”, puntualizó Sheinbaum, marcando los límites legales de esta colaboración.

EL CASO CHIHUAHUA Y LAS IRREGULARIDADES

El debate se intensificó tras un operativo en Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes extranjeros sin cumplir con los protocolos establecidos. Para el gobierno federal, el problema no radica en la cooperación, sino en la forma en que se habría ejecutado.

“El tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo en un estado de la República sin haber solicitado los permisos”, sostuvo la mandataria, subrayando la importancia de respetar los procedimientos legales.

Este caso pone sobre la mesa la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. La presidenta insistió en que cualquier colaboración internacional debe canalizarse a través del ámbito federal, evitando acciones unilaterales que puedan vulnerar la soberanía nacional.

DATOS CURIOSOS

• La Ley de Seguridad Nacional regula la presencia de agentes extranjeros en México

• Los agentes de Estados Unidos requieren autorización oficial para operar en el país

• La cooperación en seguridad entre ambos países tiene décadas de historia

• La soberanía nacional es un principio clave en la política exterior mexicana

• Los operativos internacionales deben pasar por el gobierno federal, no solo por autoridades locales