Gobierno de Sheinbaum revela inversión de 332 mmdp en compra de medicamentos

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se presentó un balance de los avances registrados en materia de salud durante 2025 y 2026, con énfasis en el suministro de medicamentos, la atención oncológica, la ampliación de infraestructura hospitalaria y las acciones de prevención. Durante estos dos años se han destinado 332 mil millones de pesos a la adquisición de medicamentos e insumos médicos, informó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el funcionario, las unidades médicas del país han recibido un incremento de 125 por ciento en el número de piezas de medicamentos durante 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. En total, señaló, se han distribuido más de 3 mil 182 millones de piezas correspondientes a 3 mil 291 tipos de medicamentos, materiales de curación, dispositivos médicos, reactivos y pruebas. REFUERZAN ATENCIÓN CONTRA EL CÁNCER Uno de los rubros que concentró una parte importante de los recursos fue el tratamiento de enfermedades oncológicas. El Gobierno federal adquirió 21 millones de piezas correspondientes a 221 claves de medicamentos contra el cáncer, con una inversión reportada de 74 mil millones de pesos. Clark García Dobarganes indicó que durante 2026 los institutos especializados en atención oncológica han recibido 133 por ciento más medicamentos que durante el mismo periodo del año anterior.

MÁS HOSPITALES Y CAMAS La expansión de la infraestructura médica también formó parte del balance presentado por las autoridades. En los últimos dos años se han puesto en funcionamiento 33 hospitales: seis del ISSSTE, siete del IMSS y 20 del IMSS-Bienestar. En conjunto, estos centros representan mil 535 nuevas camas hospitalarias, mientras que la inversión destinada a estas obras asciende a 23 mil 799 millones de pesos, según los datos expuestos por el Gobierno federal. PREVENCIÓN, VACUNACIÓN Y ATENCIÓN EN LOS HOGARES Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó que una de las prioridades de la administración es fortalecer las políticas de prevención y atención temprana. Como parte de las campañas nacionales de vacunación, se han aplicado más de 149 millones de dosis contra enfermedades como influenza, virus del papiloma humano, virus sincitial respiratorio, hepatitis y Covid-19, entre otras. En el ámbito escolar, las autoridades han realizado revisiones de salud a 10 millones 958 mil 089 estudiantes de 83 mil 713 escuelas primarias públicas. Las jornadas incluyeron mediciones de peso y talla, evaluaciones de la vista, revisiones de salud bucal y recomendaciones relacionadas con alimentación y actividad física. El secretario también señaló avances en las acciones dirigidas a promover hábitos saludables. Entre enero y mayo de 2026, las autoridades reportaron una reducción de 2.2 por ciento en el consumo de refrescos y de 7.1 por ciento en el consumo de tabaco. Otro de los programas destacados fue Salud Casa por Casa, mediante el cual se han otorgado 24.8 millones de consultas directamente en los hogares. Además, se realizaron 17.1 millones de pruebas para detectar niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. Como resultado de estas acciones, 818 mil 869 personas fueron canalizadas a servicios de salud del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Pemex. Kershenobich sostuvo que estas medidas buscan modificar el enfoque tradicional del sector para dar mayor peso a la prevención y a la atención oportuna, con la meta de avanzar hacia una población más saludable.