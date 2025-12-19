México inicia pago de deuda de agua a EEUU con trasvase de presa La Amistad de Coahuila

CIUDAD ACUÑA, COAH.— Desde las cero horas de este viernes, el Gobierno de México comenzó a liberar parte del volumen de agua comprometido con Estados Unidos, con líquido de la presa La Amistad, con el objetivo de avanzar en el pago de la deuda hídrica establecida en el tratado bilateral y evitar sanciones comerciales anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

La Jefatura de Operación de la presa La Amistad, a cargo de Roberto Enríquez de la Garza, informó que la extracción de agua se incrementará de 33 a 120 metros cúbicos por segundo, medida que forma parte de un esquema de extracción controlada, aunque con posibles impactos inmediatos en el nivel y la velocidad del caudal del Río Bravo.

Las autoridades recomendaron a la población y a quienes realizan actividades en las inmediaciones del río extremar precauciones, ante el aumento del nivel del agua y la fuerza de la corriente, a fin de evitar incidentes.

Actualmente, la presa La Amistad se encuentra al 24 por ciento de su capacidad, con un almacenamiento aproximado de 940 millones de metros cúbicos. A este ritmo de extracción, el embalse podría reducir su volumen en alrededor de 10.4 millones de metros cúbicos diarios, lo que incrementa la presión sobre los recursos hídricos de la región.

De acuerdo con los compromisos internacionales, México debe liberar 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para evitar la imposición de aranceles del 5 por ciento a productos mexicanos, medida que el presidente Donald Trump advirtió como represalia ante el incumplimiento del tratado.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) señaló que, en promedio, las presas mexicanas que pueden emplearse para saldar la deuda se encuentran a la mitad de su capacidad, mientras que las más grandes de Chihuahua y Coahuila registran menos del 40 por ciento de almacenamiento. En contraste, en Nuevo León, la presa El Cuchillo destaca como una pieza clave para la entrega, al superar el 80 por ciento de su capacidad.

Tras varios días de negociación, ambos gobiernos acordaron que México entregará el volumen comprometido entre el 15 de diciembre y el 31 de enero de 2026, lo que deja al país aproximadamente mes y medio para liberar una cuarta parte de la deuda con la que cerró el último ciclo quinquenal.

El tratado establece que México debe entregar dos mil 158 millones de metros cúbicos cada cinco años, provenientes de los afluentes de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo y Salado, mientras que, a cambio, el país recibe dos terceras partes del flujo del Río Colorado provenientes de Estados Unidos.

El pasado 9 de diciembre, el presidente Donald Trump anunció que autorizó la documentación necesaria para imponer un arancel del 5 por ciento a los productos procedentes de México si el país “continúa incumpliendo” el tratado de aguas. A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario afirmó que México adeuda más de 986 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos y fijó el 31 de diciembre como fecha límite para la entrega de más de 246 millones de metros cúbicos.

“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, al tiempo que instó al gobierno de Claudia Sheinbaum a resolver de inmediato el conflicto.

La aplicación del tratado ha provocado fuertes protestas de agricultores mexicanos en ciclos anteriores, quienes sostienen que la liberación de agua hacia Estados Unidos, en contextos de sequía prolongada, pone en riesgo su producción y su sustento económico.