Sheinbaum anuncia aumento en la explotación de gas convencional; busca reducir dependencia

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México
/ 8 abril 2026
    Sheinbaum anuncia aumento en la explotación de gas convencional; busca reducir dependencia
    Sheinbaum anuncia impulso al gas convencional en México para reducir dependencia energética y fortalecer la producción nacional. VANGUARDIA/ARCHIVO

El gobierno federal apuesta por aumentar la producción de gas natural convencional para disminuir importaciones y fortalecer la seguridad energética del país

México busca reforzar su soberanía energética a través de un mayor aprovechamiento del gas natural convencional, un recurso que, según el gobierno federal, puede explotarse de forma inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que esta estrategia forma parte de un plan integral para reducir la dependencia del exterior.

Durante su participación en la conferencia matutina, explicó que el país cuenta con reservas importantes de gas asociado al petróleo, principalmente en regiones ya exploradas. Este tipo de recurso representa una ventaja operativa frente a otras fuentes más complejas.

“El gas convencional puede aprovecharse con la infraestructura existente”, señaló la mandataria, al destacar que esta decisión responde a la necesidad de garantizar el abasto energético en un entorno internacional incierto.

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DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y CONTEXTO GLOBAL

Actualmente, México importa una parte significativa del gas natural que consume, principalmente desde Texas, en Estados Unidos. Esta dependencia ha sido señalada como un riesgo ante escenarios internacionales marcados por conflictos geopolíticos.

La experiencia reciente en regiones como Europa y Asia ha evidenciado cómo las tensiones externas pueden impactar el suministro energético. En ese contexto, fortalecer la producción interna se ha vuelto una prioridad estratégica.

Un dato curioso es que el gas natural no solo es clave para generar electricidad. También es esencial en sectores como:

Industria manufacturera

Producción de fertilizantes

Petroquímica

Esta diversidad de usos explica por qué su demanda seguirá en aumento en los próximos años.

EL PAPEL DEL GAS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Aunque el impulso al gas natural es central en la estrategia, el gobierno también mantiene su compromiso con la transición hacia energías limpias. El objetivo es alcanzar un 38% de generación eléctrica mediante fuentes renovables como la solar, eólica y geotérmica.

Sin embargo, las autoridades reconocen que estas energías aún no pueden cubrir la demanda continua del país por sí solas. En este escenario, el gas se mantiene como un respaldo clave para garantizar estabilidad en el sistema eléctrico.

“Es un recurso estratégico, no una mercancía cualquiera”, afirmó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, al subrayar su importancia en el desarrollo económico nacional.

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GAS NO CONVENCIONAL BAJO ANÁLISIS

En paralelo, el desarrollo del gas no convencional permanece en evaluación. Este tipo de recurso, abundante en el norte del país, requiere estudios técnicos y ambientales más detallados debido a sus métodos de extracción.

El gobierno anunció la integración de un comité técnico-científico que analizará el uso de nuevas tecnologías para su posible explotación, incluyendo prácticas como:

• Uso de agua no potable

• Reciclaje de hasta 80% del líquido

• Sustancias menos agresivas en los procesos

Estas medidas buscan reducir el impacto ambiental y garantizar un manejo responsable de los recursos naturales.

“El desarrollo energético debe ir acompañado de respaldo científico y cuidado ambiental”, enfatizaron autoridades del sector.

Con este enfoque, México perfila una estrategia que combina el fortalecimiento del gas convencional, la evaluación responsable de nuevos recursos y el avance progresivo hacia energías más limpias dentro de su matriz energética.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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