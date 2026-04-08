Sheinbaum anuncia aumento en la explotación de gas convencional; busca reducir dependencia

Durante su participación en la conferencia matutina, explicó que el país cuenta con reservas importantes de gas asociado al petróleo, principalmente en regiones ya exploradas. Este tipo de recurso representa una ventaja operativa frente a otras fuentes más complejas.

México busca reforzar su soberanía energética a través de un mayor aprovechamiento del gas natural convencional , un recurso que, según el gobierno federal, puede explotarse de forma inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que esta estrategia forma parte de un plan integral para reducir la dependencia del exterior.

“El gas convencional puede aprovecharse con la infraestructura existente”, señaló la mandataria, al destacar que esta decisión responde a la necesidad de garantizar el abasto energético en un entorno internacional incierto.

DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y CONTEXTO GLOBAL

Actualmente, México importa una parte significativa del gas natural que consume, principalmente desde Texas, en Estados Unidos. Esta dependencia ha sido señalada como un riesgo ante escenarios internacionales marcados por conflictos geopolíticos.

La experiencia reciente en regiones como Europa y Asia ha evidenciado cómo las tensiones externas pueden impactar el suministro energético. En ese contexto, fortalecer la producción interna se ha vuelto una prioridad estratégica.

Un dato curioso es que el gas natural no solo es clave para generar electricidad. También es esencial en sectores como:

• Industria manufacturera

• Producción de fertilizantes

• Petroquímica

Esta diversidad de usos explica por qué su demanda seguirá en aumento en los próximos años.

EL PAPEL DEL GAS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Aunque el impulso al gas natural es central en la estrategia, el gobierno también mantiene su compromiso con la transición hacia energías limpias. El objetivo es alcanzar un 38% de generación eléctrica mediante fuentes renovables como la solar, eólica y geotérmica.

Sin embargo, las autoridades reconocen que estas energías aún no pueden cubrir la demanda continua del país por sí solas. En este escenario, el gas se mantiene como un respaldo clave para garantizar estabilidad en el sistema eléctrico.

“Es un recurso estratégico, no una mercancía cualquiera”, afirmó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, al subrayar su importancia en el desarrollo económico nacional.