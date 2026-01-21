Sheinbaum anuncia el MegaBachetón, inversión de 50 mmdp para carreteras en todo México

México
/ 21 enero 2026
    Sheinbaum anuncia el MegaBachetón, inversión de 50 mmdp para carreteras en todo México
    La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el MegaBachetón 2026, un programa nacional de repavimentación y bacheo con una inversión histórica de 50 mil millones de pesos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum anunció el MegaBachetón 2026: 50 mil mdp para repavimentar 18 mil km de carreteras y generar 100 mil empleos

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó oficialmente el MegaBachetón 2026, un ambicioso plan de infraestructura carretera que se ejecutará a lo largo de todo el año. El programa surge de un diagnóstico técnico de la red federal y de múltiples solicitudes ciudadanas relacionadas con el deterioro de vialidades clave.

La mandataria subrayó que la inversión de 50 mmdp permitirá atender tramos altamente dañados, mejorar la movilidad regional y fortalecer la conectividad nacional. El objetivo central es garantizar carreteras más seguras, reducir tiempos de traslado y apoyar el desarrollo económico en zonas estratégicas del país.

Uno de los puntos clave del anuncio fue la adquisición de trenes de repavimentación propios, lo que permitirá disminuir costos operativos. Al contar con maquinaria del Estado, el gasto se enfocará principalmente en la compra de asfalto, optimizando el uso del recurso público.

CARRETERAS PRIORITARIAS Y TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que la red carretera federal suma 52 mil kilómetros, de los cuales 20 mil pertenecen a 15 ejes troncales. Estas rutas concentran 92% de la carga y 80% de los pasajeros que se movilizan en el país.

En la primera etapa del MegaBachetón 2026, se intervendrán 7,100 kilómetros de estos corredores estratégicos, además de 11 mil kilómetros de la red libre de peaje. Estas acciones buscan mejorar la conectividad entre fronteras, puertos, zonas industriales y destinos turísticos.

Los trabajos ya iniciaron y se mantendrán activos de enero a diciembre de 2026. Se utilizarán tecnologías capaces de repavimentar hasta un kilómetro diario por frente de obra, así como sistemas de monitoreo que permitirán atender baches en un plazo máximo de 72 horas tras su detección.

IMPACTO ECONÓMICO, EMPLEO Y ORGANIZACIÓN REGIONAL

Además de mejorar la infraestructura, el programa tendrá un impacto directo en la economía nacional. Se estima la generación de más de 100 mil empleos, tanto directos como indirectos, vinculados a la construcción, transporte y mantenimiento carretero.

Para garantizar una ejecución eficiente, el país fue dividido en cinco regiones operativas, lo que permitirá una mejor coordinación de recursos, personal y maquinaria. Esta regionalización facilitará la atención simultánea de distintos tramos sin concentrar esfuerzos en una sola zona.

El MegaBachetón 2026 se perfila como una de las mayores intervenciones carreteras de los últimos años, con un enfoque integral que combina planeación técnica, atención ciudadana y modernización de procesos, buscando resultados visibles en el corto y mediano plazo.

CLAVES DEL MEGABACHETÓN 2026

Inversión total: 50 mil millones de pesos

Carreteras atendidas: 18,000 km

Ejes troncales intervenidos: 7,100 km

Red libre de peaje adicional: 11,000 km

Empleos generados: más de 100,000

Duración: enero–diciembre 2026

Atención de baches: máximo 72 horas

Maquinaria propia: 20 trenes de repavimentación

Con el MegaBachetón 2026, el gobierno federal apuesta por una estrategia de infraestructura intensiva que busca mejorar la seguridad vial, impulsar la economía y fortalecer la conectividad nacional. La combinación de inversión histórica, maquinaria propia y tecnología avanzada marca un nuevo enfoque en el mantenimiento de carreteras en México.

