Sheinbaum asegura que ‘Andy’ López no está involucrado en tema de huachicol fiscal

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que no existe, hasta ahora, una investigación de las autoridades mexicanas que vincule a López Beltrán con las redes de contrabando de combustibles que han sido investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no está relacionado con las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal y sostuvo que la cancelación de su visa estadounidense responde, desde su perspectiva, a una decisión de carácter político.

“No estuvo involucrado”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema, y añadió que, como había señalado previamente, el retiro de la visa constituye un asunto político y no una consecuencia de una investigación mexicana relacionada con el contrabando de hidrocarburos.

La postura de la presidenta coincide con declaraciones previas de la FGR, que ha señalado que López Beltrán no forma parte de las investigaciones por huachicol fiscal. En septiembre de 2025, Sheinbaum ya había respondido que los hijos del expresidente no aparecían mencionados en el expediente de una de las investigaciones sobre este delito.

SHEINBAUM ACUSA UNA POSIBLE INJERENCIA

La presidenta cuestionó que Estados Unidos haya cancelado la visa de López Beltrán sin que, hasta donde tiene conocimiento el gobierno mexicano, exista una investigación en México que sustente señalamientos en su contra.

Sheinbaum calificó la decisión como una posible forma de injerencia en asuntos que corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas, como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.

“Es una decisión, desde mi perspectiva y de lo que hemos analizado dentro del gobierno, de injerencia en las decisiones que sólo le competen al gobierno, a la Fiscalía o al Poder Judicial”, sostuvo.

López Beltrán hizo pública la revocación de su visa y dirigió una carta al presidente estadounidense Donald Trump, en la que cuestionó la decisión y afirmó que no existe evidencia que lo vincule con actividades ilícitas. La embajada de Estados Unidos, por su parte, no ha revelado públicamente las razones específicas de la cancelación, argumentando la confidencialidad de los expedientes migratorios.

El episodio ha generado una nueva tensión política entre México y Estados Unidos, aunque ambos gobiernos mantienen abiertos los canales de cooperación en materia de seguridad. De hecho, la relación bilateral continúa desarrollándose paralelamente en áreas como combate al crimen organizado, intercambio de información y cooperación contra el tráfico de combustibles.

EL HUACHICOL FISCAL, UN PROBLEMA QUE SIGUE BAJO INVESTIGACIÓN

El llamado huachicol fiscal se refiere principalmente a esquemas mediante los cuales combustibles son introducidos al país mediante mecanismos de contrabando o declaraciones falsas para evadir impuestos y controles aduaneros.

El gobierno federal ha explicado que algunas investigaciones comenzaron a partir de la detección de cargamentos que ingresaban al país declarados como sustancias distintas al combustible. En uno de los casos mencionados por Sheinbaum, un buque arribó a la zona de Tampico y posteriormente se detectó que transportaba diésel, lo que derivó en una investigación de la FGR con participación de autoridades federales.

La presidenta también ha señalado investigaciones relacionadas con ferrotanques provenientes de Estados Unidos, además de operaciones de empresas presuntamente utilizadas para introducir hidrocarburos mediante esquemas de comercio exterior que permitían reducir o evadir el pago de impuestos.

En este contexto, el gobierno federal sostiene que se han reforzado los controles en las aduanas terrestres y marítimas para frenar el ingreso ilegal de combustibles.

Sheinbaum afirmó que las acciones emprendidas por su administración han permitido reducir de manera importante este fenómeno y cuestionó que el debate público se concentre en la cancelación de la visa de López Beltrán, en lugar de prestar atención a las investigaciones, decomisos y detenciones relacionadas con el contrabando de combustibles.

LA DEFENSA DE SHEINBAUM PROVOCA CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El caso también ha abierto un nuevo frente de confrontación entre Morena y los partidos de oposición.

Sheinbaum acusó a sus adversarios políticos de utilizar el retiro de la visa como un argumento para atacar a su administración y al movimiento político encabezado por Morena.

Según la presidenta, la oposición carece de un proyecto de nación capaz de convencer a los ciudadanos y, por ello, recurre a este tipo de acontecimientos para cuestionar al gobierno.

“Como la oposición no tiene proyecto de nación, no hay argumentos para convencer a la gente, utilizan esto para atacar al proyecto que representamos”, afirmó.

Mientras el gobierno federal sostiene que López Beltrán no aparece relacionado con el huachicol fiscal, sectores de la oposición han exigido que se esclarezca cualquier posible vínculo entre el hijo del expresidente y personas o empresas investigadas por contrabando de combustibles. El PAN, por ejemplo, ha pedido a la FGR investigar públicamente las acusaciones y posibles vínculos financieros atribuidos al político.

EL RETIRO DE LA VISA Y EL DEBATE POLÍTICO

La cancelación de la visa de López Beltrán se produjo en un contexto de mayor presión de Washington sobre políticos y funcionarios mexicanos. El gobierno estadounidense ha intensificado sus medidas contra personas a las que considera vinculadas con corrupción, crimen organizado u otras actividades que representan una amenaza para la seguridad nacional.

Reuters reportó que la revocación de la visa de López Beltrán se inscribe en una campaña más amplia de Estados Unidos para aplicar restricciones migratorias a funcionarios y políticos mexicanos, aunque no se ha presentado públicamente una acusación penal específica contra el hijo del expresidente.

La administración de Sheinbaum, sin embargo, ha insistido en que una medida migratoria estadounidense no constituye por sí misma una prueba de culpabilidad ni justifica que México abra automáticamente una investigación.

La presidenta ha defendido que cualquier acusación debe estar acompañada de pruebas y ser procesada por las instituciones correspondientes.

Cooperación contra el contrabando continúa

Pese a la controversia, México y Estados Unidos mantienen mecanismos de cooperación para combatir el tráfico ilegal de combustibles.

Sheinbaum ha reconocido que existen canales de comunicación con autoridades estadounidenses, incluido el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), para intercambiar información cuando las investigaciones sobre contrabando de combustibles lo requieren.

Esto coloca el caso López Beltrán en una situación particular: por un lado, el gobierno mexicano niega que exista una investigación nacional que lo vincule con el huachicol fiscal; por otro, Estados Unidos ha decidido cancelar su visa sin explicar públicamente los motivos concretos.

Por ahora, no existe una acusación pública de la FGR contra López Beltrán por huachicol fiscal. La discusión permanece principalmente en el terreno político y diplomático, mientras las autoridades mexicanas continúan con investigaciones sobre redes de contrabando de combustibles que involucran a empresarios, funcionarios y otros actores.

Sheinbaum insistió en que el foco debería estar en los resultados de esas investigaciones y no exclusivamente en la situación migratoria del hijo del expresidente.

El episodio, además, se suma a una relación bilateral marcada por una creciente presión estadounidense en materia de seguridad y corrupción, pero que, al mismo tiempo, mantiene canales de cooperación activos entre ambos gobiernos.